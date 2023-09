UE idzie na wojnę z tanimi elektrykami z Chin. Niemcy już się cieszą

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała 13 września, że ​​KE wszczyna śledztwo w sprawie dotacji dla chińskich samochodów elektrycznych. Radości z tego powodu nie kryją Niemcy.

- Chodzi o nieuczciwą konkurencję, a nie o wykluczenie z rynku europejskiego wydajnych i tanich samochodów – stwierdził Robert Habeck, wicekanclerz i minister gospodarki i ochrony klimatu Niemiec.

Habeck zauważył, że jeśli dochodzenie potwierdzi obecność masowych naruszeń reguł konkurencji, w tym dotacji dla branży, zostaną podjęte odpowiednie środki.

Von der Leyen przemawiając na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w ramach swojego corocznego przemówienia na temat stanu Unii Europejskiej, powiedziała, że ​​rynki światowe są zalane tańszymi chińskimi samochodami elektrycznymi.

- A ich ceny są sztucznie utrzymywane na niskim poziomie dzięki dotacjom rządowym. To powoduje zakłócenia na naszych rynkach - podkreśliła von der Leyen.

Wcześniej dziennik "Financial Times" wskazywał, że Pekin zaostrzył zasady wydawania licencji na produkcję pojazdów elektrycznych w Chinach. Według organizacji badawczej BloombergNEF w 2022 r. w Chinach sprzedano 5,67 mln pojazdów elektrycznych (w tym pojazdów hybrydowych), co stanowi ponad połowę całkowitej liczby pojazdów na świecie. Wcześniej chiński rząd stosował różne mechanizmy, aby zachęcić do produkcji takich pojazdów. Obejmowały one dotacje dla nabywców i producentów samochodów elektrycznych oraz rozwój infrastruktury z nimi związanej.