UFG: do sprawdzenia ważności polisy OC wystarczy numer rejestracyjny samochodu

Do sprawdzenia ważności polisy wystarczy numer rejestracyjny samochodu - wskazuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Za brak ważnego ubezpieczenia OC grożą finansowe kary.

Posiadacze pojazdów mechanicznych mają obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Zdarza się jednak, że o obowiązku tym kierowcy zapominają, czemu mogą towarzyszyć dotkliwe konsekwencje finansowe - przypomniał Fundusz.

Według UFG, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego może w wygodny, szybki i prosty sposób sprawdzić ważność polisy OC pojazdu. Podobnie jak w przypadku zakupu ubezpieczenia, nie trzeba w tym celu opuszczać domu i narażać się na niepotrzebne ryzyko związane z pandemią. Aby sprawdzić ważność polisy, wystarczy dostęp do internetu i numer rejestracyjny pojazdu. Nie jest wymagane posiadanie numeru VIN, czy nawet dokumentów poprzedniej lub aktualnie obowiązującej polisy - wskazał Fundusz.

Jak poinformował rzecznik prasowy UFG Damian Ziąber, na portalu Funduszu, stanowiącym bazę wiedzy dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i w powszechnie dostępnej aplikacji na smartfony, można w każdej chwili sprawdzić, kiedy kończy się polisa OC wystawiona dla danego pojazdu. "Co więcej, do sprawdzenia wystarczy wyłącznie numer rejestracyjny, nie trzeba dysponować jakimikolwiek innymi dokumentami ani danymi. To z kolei oznacza, że takiego sprawdzenia na rzecz innych posiadaczy pojazdów mechanicznych mogą dokonać ich bliscy" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, ważność ubezpieczenia OC mogą zatem sprawdzić dzieci, chcące pomóc swoim rodzicom w czasach ograniczeń, wnuki dziadkom czy osoby wspierające seniorów.

"Dostęp do bazy danych UFG i sprawdzenie ważności polisy są bezpłatne i nie wymagają pozostawienia żadnych danych osobowych" - przypomniał rzecznik.

Fundusz podał ponadto, że dla aktywnych użytkowników smartfonów przygotował darmową aplikację "UFG Na wypadek". Jak wskazał rzecznik UFG, posiada ona wiele funkcjonalności przydatnych na co dzień kierowcom. Można gromadzić w niej informacje na temat swoich dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami określonego typu, podpowiada ona również, jak zachować się na drodze w razie kolizji.