Ulga na robotyzację może znacznie wspomóc branżę moto

Przedsiębiorcy mogą zyskać w sumie ponad 1 mld złotych w podatkach zaoszczędzonych dzięki uldze na robotyzację. - Ważne tutaj będą objaśnienia,dotyczące ulgi, które w sposób jasny i czytelny rozwieją wszelkie wątpliwości zwłaszcza mniejszych firm, tak by i one nie bały się wykorzystać okazji do rozwoju – mówi Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

– Kierunek zmian zaproponowanych przez resort wicepremier Emilewicz należy ocenić pozytywnie i takie sygnały płyną do nas z firm z branży motoryzacyjnej, która będzie jednym z beneficjentów nowych przepisów. Wsparcie, jakie z Ministerstwa Rozwoju płynie w kierunku firm, jest bardzo pożądane, zwłaszcza w tak trudnych dla firm czasach. Ważne tutaj będą objaśnienia, dotyczące ulgi, które w sposób jasny i czytelny rozwieją wszelkie wątpliwości zwłaszcza mniejszych firm, tak by i one nie bały się wykorzystać okazji do rozwoju – mówi Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Przemysł motoryzacyjny jest jednym z segmentów w największym stopniu korzystających ze zrobotyzowanych stanowisk.Paradoksalnie, ulga nie przyniesie pełnego pożytku największym innowatorom, takim jak firmy posiadające ogromne centra R&D i korzystające ze wspomnianej ulgi B+R. „W takich przypadkach zdarzają się sytuacje, gdzie wysokość dodatkowych odpisów danej firmy zdecydowanie przekracza możliwości generowania zysków w odpowiedniej wysokości. W takiej sytuacji dodatkowa ulga tworzy jedynie aktywo z tytułu podatku dochodowego, którego firmy nie są w stanie w żaden sposób wykorzystać, a wykorzystana w podatku dochodowym ulga jest niewspółmierna do ogromnych inwestycji dokonywanych w Polsce.Czytaj także: Ważny apel europejskiego przemysłu motoryzacyjnego Niestety, polskie przepisy nie przewidują obecnie mechanizmów spotykanych w innych krajach, zgodnie z którymi ulgę R&D duży podatnik mógłby też wykorzystać na potrącenie z innymi niż CIT należnościami publicznoprawnymi (na przykład płatnościami z tytułu PIT czy ZUS) lub wręcz „zmonetyzować” poprzez częściowy zwrot pieniędzy wyłożonych na rozwój” – wyjaśnia SDCM i dodaje, że tego typu instrumenty mogłyby stanowić istotny i efektywny element zachęty do zwiększenia inwestycji i zatrudnienia w Polsce.Intensyfikacji prac nad zwiększeniem poziomu robotyzacji w polskim przemyśle to m.in. wynik obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Wicepremier Emilewicz zwróciła uwagę, że „robot nie zakłada maseczki, nie dezynfekuje swojego manipulatora – jest zdecydowanie bardziej odporny na sytuacje kryzysowe, takie jak chociażby pandemia”. Uspokajała równocześnie, że nowa ulga ma na celu pomoc firmom, a nie zabierać miejsca pracy dodając, że chodzi o roboty, które mają być w tych miejscach pracy, której ludzie w obecnych czasach nie chcą wykonywać. SDCM przytacza także wypowiedź wiceministra Krzysztofa Mazura. Wskazał on w jednym z wywiadów, że według prognoz specjalistów od rynku pracy, do 2030 r. na polskim rynku będzie brakowało ok. 2 mln pracowników. Pokazuje to, że roboty to nie tylko pomoc w rozwoju firm, ale wręcz gwarant ich sprawnego funkcjonowania za kilka lat.