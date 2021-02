Ulga robotyzacyjna może ruszyć jeszcze w 2021 roku

Szersze wprowadzenie robotów do produkcji powstrzymują dwie bariery: finansowa i mentalna. Zapowiadana tzw. ulga robotyzacyjna ma szanse zacząć działać z mocą wsteczną - od początku tego roku. Przede wszystkim jednak robotyzację trzeba dobrze zaplanować uwzględniając efektywność i celowość takich rozwiązań – zalecali uczestnicy dyskusji „Cyfrowa fabryka” w ramach EEC Trends.

Robot kontroler, robot z odzysku

Polskie rozwiązania idą w świat

Cyfrowy bliźniak obniża koszty inwestycji

– Dziś stopa bezrobocia i koszty wynagrodzeń są na zupełnie innym poziomie, co powoduje, że czas zwrotu z inwestycji w roboty spadł poniżej 2 lat – mówił Ryszard Jania. Zastrzegł jednak, że w wypadku niektórych procesów czy produktów robotyzacja wciąż jest nieopłacalna.– Wybrane rozwiązanie musi odpowiadać realnym potrzebom. W przypadku jednej z naszych ostatnich inwestycji – jaką było zrobotyzowane stanowisko kontroli jakości – konieczne było zapewnienie odpowiedniej powtarzalności i wyeliminowanie ryzyka błędów w wypadku tego specyficznego i skomplikowanego procesu – mówił Krystian Żurek, dyrektor zarządzający Fabryki okien i kołnierzy uszczelniających Velux w Namysłowie.Czytaj także: EEC Trends: Robotyzacyjny wyścig będzie przyspieszać. Polska się włącza Tomasz Gębka, dyrektor fabryki Stellantis w Tychach, stwierdził, że w przypadku dużych koncernów są lokalne korekty, wynikające m.in. z kosztu siły roboczej, ale ogólna strategia robotyzacyjna jest podobna.– Podstawowymi wartościami, jakie bierze pod uwagę koncern Stellantis podczas decydowania o poziomie robotyzacji, są: low cost automation, czyli zaczynanie od prostych rozwiązań automatyzacyjnych, skalowalność inwestycji, a także asset reuse, czyli dawanie robotom drugiego, a czasem trzeciego życia – powiedział Tomasz Gębka, który miał okazję pracować na menedżerskich stanowiskach w fabrykach w Polsce, we Włoszech i Stanach Zjednoczonych.W polskich fabrykach zagranicznych koncernów także powstają już nowatorskie rozwiązania, które są potem stosowane w zakładach w innych krajach.– Współpracujemy z polskimi firmami i uczelniami. Naszą centralę zainteresowały dwa rozwiązania stworzone na potrzeby zakładu w Polsce. Pierwszym jest urządzenie procesowe do łączenia dwóch gatunków drewna ze zrobotyzowanym odbiorem gotowych komponentów, a drugim rozwijane od 2014 roku rozwiązanie dotyczące zbierania i przetwarzania danych produkcyjnych – powiedział Krystian Żurek.Podobna sytuacja miała miejsce w Volkswagen Poznań, gdzie powstał system monitorowania pracy robotów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.– Jeden operator ma pod sobą 30 robotów, zgromadzonych na powierzchni boiska piłkarskiego. Do tej pory informacje o ich pracy były wyświetlane na podwieszanych pod sufitem ekranach. Grupa studentów opracowała dla nas system, pozwalający przesyłać takie informacje na smartwatche operatorów, co pozwala skrócić czas reakcji na jakikolwiek problem czy awarię o 30 sekund – powiedział Cezary Tadej, lider inicjatywy strategicznej Przemysłu 4.0 Volkswagen Poznań i kierownik lakierni w Volkswagen Poznań zakład Września.Pół minuty to dużo biorąc pod uwagę rytm pracy na taśmie nowoczesnego zakładu. Zastosowane we Wrześni, a potem w Poznaniu rozwiązanie będzie wprowadzane w kolejnych zakładach spółki Volkswagen Samochody Użytkowe.Jak wynikało z dyskusji, pojęcie robotyzacji i automatyzacji może być rozumiane bardzo szeroko – od zastosowania automatycznych rozwiązań po inteligentną fabrykę. Proste rozwiązania z obszaru automatyki czy robotyki to w zasadzie Przemysł 3.0. Wprowadzenie inteligentnej robotyzacji Przemysłu 4.0 wymaga efektywnego pozyskiwania i wykorzystywania danych.– Według analityków czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się ze zdecydowanie mniejszymi nakładami na dostosowanie parku maszynowego, bo głównym elementem jest wykorzystanie istniejących danych, zbieranych przez montowane w ostatnich latach urządzenia – mówił Andrzej Soldaty.Jego zdaniem takie mechanizmy, jak cyfrowy bliźniak, odwzorowujący istniejący zakład w cyfrowej rzeczywistości, ułatwiają rozwijanie robotyzacji, bo umożliwiają sprawdzenie jej efektywności w cyfrowej wersji zakładu, zanim urządzenia zostaną zakupione i zainstalowane w rzeczywistej fabryce. To znacznie zmniejsza ryzyko inwestycyjne.Dyskusja odbyła się podczas konferencji online EEC Trends, która jest prologiem Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021