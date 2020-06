Umicore zbuduje w Polsce fabrykę materiałów dla samochodów elektrycznych

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i belgijska grupa Umicore zawarły umowę kredytu w wysokości 125 mln euro na budowę w Polsce zakładu wytwarzającego materiały do akumulatorów dla pojazdów elektrycznych.

Produkcja akumulatorów do pojazdów elektrycznych jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią przemysłu, a EBI potwierdził niedawno swoje zaangażowanie w finansowanie projektów na wszystkich etapach łańcucha wartości.Bank przewiduje zwiększenie wsparcia na rzecz projektów związanych z produkcją akumulatorów w 2020 roku do ponad 1 mld euro, co odpowiada poziomowi wsparcia udzielonego przez EBI w całym ostatnim dziesięcioleciu. Łączna wartość finansowania udzielonego przez EBI na rzecz projektów w dziedzinie akumulatorów do pojazdów elektrycznych od 2010 roku wyniosła 950 mln euro, co pomogło pokryć łączne koszty zrealizowanych dzięki temu projektów w wysokości 4,7 mld euro.Umicore prowadzi działalność przemysłowo-handlową i badawczo-rozwojową na całym świecie. W 2019 roku grupa osiągnęła przychody (z wyłączeniem obrotu metalami) w wysokości 3,4 mld euro, a łączny obrót spółki wyniósł 17,5 mld euro. Pod koniec roku w spółce pracowało 11 152 osób.