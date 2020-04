Umowy obowiązują. Koronawirus nie zwalnia z odpowiedzialności

- Umowy pisane są na trudne czasy. Gdy z ich realizacją nie ma problemów, strony szybko zapominają, jakie regulacje umowa zawiera na wypadek jej niewykonywania – przypomina Marcin Chomiuk, partner w Kancelarii JDP, kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego i radzi, by w trudnym czasie najważniejsze umowy poddać audytowi prawnemu pod kątem potencjalnych ryzyk i możliwości obrony przed odpowiedzialnością.

- Wszystko zależy od brzmienia danej klauzuli umownej. Także w tym przypadku należy pamiętać, że ogólne powołanie się na siłę wyższą nie wystarczy, aby uwolnić się od odpowiedzialności. Konieczne jest konkretne wykazanie, w jaki sposób siła wyższa uniemożliwiła prawidłowe wykonanie umowy – wyjaśnia Marcin Chomiuk.Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność może grozić także w sytuacji, gdy do umowy nie dojdzie. Strony negocjujące umowę mogą w każdej chwili zakończyć negocjacje bez zawierania umowy. - Powód zakończenia negocjacji nie jest istotny. Ważne, aby wiedząc, że nie chce się finalizować umowy, nie kontynuować negocjacji, bo można narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec drugiej strony negocjacji – mówi Marcin Chomiuk.Sytuacja wygląda jego zdaniem inaczej, gdy jedna ze stron złożyła drugiej ofertę zawarcia umowy (np. kupna samochodu). Jeżeli oferta jest wiążąca, co może wynikać z samej natury oferty albo wskazanej w niej daty, nie można jej jednostronnie anulować. Podmiot, do którego oferta była skierowana, może ją przyjąć i wówczas dochodzi do zawarcia umowy.W przypadku zamówienia na samochód, jeżeli zostało ono przez sprzedawcę potwierdzone, kupujący nie może w sposób prawnie skuteczny „skasować czy anulować zamówienia" (chyba że ogólne warunki sprzedaży takie działanie dopuszczają). Sprzedawca, który otrzymał „anulowanie" zamówienia, a nie chce się na nie zgodzić, powinien kupującego o tym powiadomić, potwierdzając, że będzie realizował umowę zgodnie z jej uzgodnionymi warunkami.