Unia Europejska nie wie, co zrobić z zakazem sprzedaży samochodów spalinowych

Unijny szczyt mogą czekać ciekawe dyskusje o motoryzacji po tym, jak plany Komisji Europejskiej w sprawie zakończenia sprzedaży nowych samochodów spalinowych do 2035 r. został przyblokowane przez Niemcy.

W dniach 23-24 marca zbiera się Rada Unii Europejskiej, grupująca szefów rządów unijnych państw. Oficjalny program szczytu obejmuje wiele tematów: od migracji po wysyłanie amunicji na Ukrainę. Nie jest wykluczone, że zostaną one jednak zdominowane przez silniki spalinowe. Po miesiącach negocjacji Parlament Europejski uchwalił zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku, co popiera również Komisja Europejska.

Ostatnio zakaz przyhamowały jednak niemieckie żądania dotyczące e-paliw. Ministerstwo Transportu Niemiec zaskoczyło Komisję Europejską, zgłaszając w ostatniej chwili sprzeciw, zaledwie na kilka dni przed ostatecznym głosowaniem na Radzie UE, które miałoby doprowadzić do wejścia przepisów w życie.

E-paliwa w silnikach spalinowych nadzieją niemieckiego przemysłu samochodowego

Niemiecki minister transportu Volker Wissing odrzucił wezwania do szybkiego porozumienia. Jego główny postulat głosi, by Unia zezwoliła na sprzedaż nowych samochodów z silnikami spalinowymi także po 2035 roku, jeśli będą napędzane e-paliwami. Chodzi tu o paliwa syntetyczne, które byłyby produkowane z CO2 i wody z wykorzystaniem energii odnawialnej. Postulat ten popiera część potężnego niemieckiego przemysłu samochodowego, w tym marki takie jak Porsche, które już rozwija produkcję e-paliw.

Sprzeciw Niemiec oznacza, że prace nad flagowym projektem prawa UE, które ma zakończyć sprzedaż nowych samochodów emitujących CO2 przed 2035 r., utknęły w martwym punkcie. Oznacza to także, problemy z wdrożeniem unijnej strategii zmierzającej do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r.

Gorących tematów podczas unijnego szczytu będzie więcej

Równocześnie Francja prowadzi działania polityczne przed końcowymi negocjacjami, które odbędą się w przyszłym tygodniu, aby paliwa oparte na energii jądrowej zostały zaliczone na poczet celów UE w zakresie energii odnawialnej. Kraje takie jak Dania, Niemcy i Hiszpania są przeciwne, twierdząc, że uwzględnienie tutaj energii jądrowej podważyłoby wysiłki na rzecz rozszerzenia źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i słońce.

Co ciekawe, żadna z tych dwóch kontrowersyjnych kwestii nie znajduje się w oficjalnym programie rozpoczynającego się dziś szczytu.

Przywódcy państw Unii podejmują decyzje jednogłośnie, co oznacza, że ​​jeden kraj może zablokować daną sprawę.