Unijny zakaz grozi likwidacją tysięcy miejsc pracy w Polsce

Według rządu zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 roku w Polsce pogorszy jakość powietrza, ze względu na zwiększenie importu używanych aut. Są też obawy o likwidację tysięcy miejsc pracy.

Związki zawodowe i posłowie Prawa i Sprawiedliwości straszą likwidacją miejsc pracy, do czego ma dojść w wyniku zakończenia produkcji silników spalinowych. Napędy elektryczne mają o 30-40 proc. mniej części, więc ich produkcja wymaga mniej pracowników.

120 000 miejsc pracy po wstrzymaniu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej może zniknąć z naszej gospodarki, uważa Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

Zwolennicy elektromobilności podkreślają, że już dziś naszym eksportowym przebojem są baterie do aut elektrycznych, a nie silniki spalinowe.

Fabryka silników w Bielsku-Białej traci część produkcji dla motoryzacji, ale są plany wykorzystania jej w przemyśle obronnym.

Podczas ostatniego posiedzenia Podkomisji stałej ds. jakości powietrza Agnieszka Sosnowska, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przedstawiła informację na temat "wejścia w życie, a w szczególności wpływu na jakość powietrza w Polsce, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/631 w odniesieniu do wzmocnienia norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych pojazdów użytkowych zgodnie z ambitniejszymi celami klimatycznymi Unii".

Sosnowska podkreśliła, że przyjęte rozporządzenie nie uwzględnia zróżnicowanych uwarunkowań poszczególnych państw członkowskich.

- Dlatego uważamy, że będzie to mogło prowadzić do pogłębienia rozwarstwienia społecznego i zwiększenia skali ubóstwa energetycznego, ogólnego zubożenia i wykluczenia, w szczególności transportowego. Z punktu widzenia polskiego społeczeństwa oraz przedsiębiorców uważamy, że koszty i obciążenia związane z wprowadzeniem nowych przepisów mogą przewyższyć oczekiwane korzyści społeczne i gospodarcze. Skutki społeczne i gospodarcze będą trudne do uniesienia ze względów finansowych, zwłaszcza dla tych uboższych krajów unijnych nie tylko Polski - powiedziała Agnieszka Sosnowska.

28 marca Rada UE przyjęła omawiane rozporządzenie. Polska wyraziła sprzeciw. Włochy, Bułgaria i Rumunia wstrzymały się od głosu.

Nie ma formalnego zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych

Agnieszka Sosnowska podkreśliła, że wprowadzenie rozporządzenia nie oznacza formalnego zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych. Producenci będą jednak wówczas musieli wnieść określoną opłatę za wprowadzanie na rynek takich aut. W związku z tym, że opłata będzie wysoka, rząd spodziewa się jednak, iż żaden z producentów unijnych najprawdopodobniej nie będzie takich aut na rynek wprowadzał.

Rozporządzenie nie odnosi się do samochodów już wprowadzonych na rynek unijny, które dalej będą mogły pozostać w użyciu i będą przedmiotem obrotu wtórnego.

Obecnie nie sposób ocenić wpływ tego rozporządzenia na jakość powietrza, ale według Agnieszki Sosnowskiej, stopniowe zmniejszenie udziału w unijnym parku pojazdów samochodów z silnikami spalinowymi, a wzrost udziału pojazdów nisko- i bezemisyjnych, na pewno przyczyni się do zmniejszania emisji CO2 i wszystkich innych zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

Z drugiej strony, jak powiedziała dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej resortu klimatu, zakaz sprzedaży aut spalinowych może pogorszyć stan powietrza w Polsce.

- Spodziewamy się, że najbardziej będzie to widoczne w miastach i wzdłuż intensywnych ciągów komunikacyjnych, gdzie te zanieczyszczenia transportowe będą najbardziej odczuwalne. Pierwszym wrażeniem jest, że jakość powietrza się poprawi. Z jednej strony spodziewamy się poprawy, a z drugiej strony pogorszenia - powiedziała Agnieszka Sosnowska. Ministerstwo spodziewa się zwiększonego napływu samochodów używanych z bogatszych krajów UE do biedniejszych, co wydłuży ich czas użytkowania i zwiększy u nas zanieczyszczenie powietrza.

Do tej uwagi odniósł się Adam Małyszko, prezes Forum Recyklingu Samochodów, który stwierdził, że przeciwnie, import używanych aut z Zachodu poprawia jakość powietrza w Polsce, bo eliminuje te najstarsze używane w naszym kraju pojazdy.

Import używanych samochodów odmładza polski park samochodowy o dekadę

- Kasujemy rocznie około 1 miliona pojazdów w wieku średnio 22 lat, nasze społeczeństwo jeździ jeszcze takimi pojazdami, natomiast importerzy sprowadzają używane samochody w średnim wieku 12 lat, co oznacza odmładzanie parku o 10 lat. Te importowane pojazdy mają lepsze normy spalania niż kasowane przez nas, a więc jakość powietrza w Polsce się poprawia - powiedział Adam Małyszko, zwracając uwagę na potrzebę utrzymania możliwości importu używanych aut do Polski. Przyznał, że ze wspomnianego miliona aut tylko połowa jest rozbierana oficjalnie i uwzględniana w dokumentacji.

Zauważył przy tym potrzebę wprowadzenia nowych przepisów związanych ze złomowaniem katalizatorów. Brak jakiejkolwiek kontroli powoduje, że obecnie co drugi samochód trafiający do złomowania nie ma katalizatora, a w jego miejsce są wspawane zamienniki lub zwykłe rury, co sprawia, że samochody mają znacznie wyższy poziom emisji szkodliwych związków niż powinny mieć.

Zawartość metali szlachetnych w katalizatorach sprawia, że bywają kradzione i sprzedawane na złom, o czym wspominał Adam Małyszko, ale z drugiej stron wycinanie ich jest też spowodowane tłumieniem mocy silnika oraz wysoką ceną nowego egzemplarza w razie awarii. To kolejne dwa czynniki, dla których część kierowców sama pozbywa się katalizatorów.

Agnieszka Sosnowska, przyznała natomiast, że w przypadku jakości powietrza największym problemem w Polsce jest sektor komunalno-bytowy i zanieczyszczenia związane z ogrzewaniem domów. Natomiast zanieczyszczenia transportowe są problemem w miastach, zwłaszcza przy ruchliwych ulicach.

Auta elektryczne zwiększą zanieczyszczenia w Polsce ze względu na nasz miks energetyczny

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska podkreśliła, że wprowadzenie samochodów elektrycznych spowoduje wzrost poziomu wykluczenia komunikacyjnego w Polsce, bo ludzi nie będzie stać na takie samochody. Zwróciła też uwagę, że w Polsce zwiększenie wykorzystania samochodów elektrycznych doprowadzi do wzrostu zanieczyszczeń, ze względu na emisje związane z naszym miksem energetycznym. Elektromobilność ma też być, według niej, zabójcza dla naszego systemu przesyłu energii elektrycznej, który sobie z nią nie poradzi.

Przeciwnego zdania był Jacek Mizak z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, który stwierdził, że ładowanie samochodów elektrycznych w znacznej mierze będzie się odbywało przy użyciu indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, co spowoduje, że wytwarzana przez nie energia nie będzie już tak bardzo obciążała sieci przesyłowych, a baterie samochodów elektrycznych będą mogły być traktowanej jako elementy stabilizacji sieci.

Ponad 100 000 miejsc pracy możemy stracić przez wykluczenie z rynku aut spalinowych

Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, stwierdził, że choć związkowcy są za poprawą jakości powietrza i założeniami Zielonego Ładu, to ustanowienie granicy sprzedaży aut spalinowych na 2035 rok mocno ich przeraża.

- Obecnie bezpośrednio przy produkcji silników spalinowych w zakładach motoryzacyjnych jest zatrudnionych w Polsce 30 000 pracowników, a biorąc pod uwagę, że każde z tych stanowisk produkcyjnych generuje 4 miejsca pracy w otoczeniu zakładu, to mamy 120 000 miejsc pracy, które po wstrzymaniu sprzedaży aut z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej mogą zniknąć z naszej gospodarki - powiedział Mirosław Grzybek.

Jako przykład podał ograniczenie produkcji w fabryce silników Stellantis w Bielsku-Białej, które firma miała tłumaczyć związkom właśnie tymi planami wprowadzenia zakazu sprzedaży aut spalinowych. Powoduje to utratę pracy przez 800 pracowników, a jak powiedział Mirosław Grzybek, w Bielsku-Białej nieoficjalnie mówi się o tym, że w ciągu 2 lat może zniknąć także pozostała jeszcze produkcja, co oznaczać będzie likwidację zakładu i utratę pracy przez kolejnych 500 osób.

- Jeżeli nie pojawią się jakieś programy restrukturyzacyjne czy formy wsparcia dla tych zakładów, to w ciągu 12 lat 120 000 osób straci pracę w tym segmencie. Oczywiście w ciągu 12 lat część pracowników odejdzie na emerytury, ale wielu pozostanie - powiedział Mirosław Grzybek.

Poseł PiS Grzegorz Gaża dodał, że utrata pracy będzie stopniowo groziła także pracownikom obsługujących samochody spalinowe warsztatów samochodowych, a to jego zdaniem kolejnych 120 000 miejsc pracy.

Silniki spalinowe mają o jedną trzecią mniej części niż spalinowe

Mirosław Grzybek zwrócił przy tym uwagę na możliwość wycofania się dużych koncernów z produkcji silników spalinowych w Polsce, za czym nie musi iść przestawienie zakładów na wytwarzanie silników elektrycznych, które mają o 30-40 proc. mniej elementów, a więc w takim samym stopniu są mniej pracochłonne i wymagają mniejszego zatrudnienia.

Koncerny od kilku lat zaczynają umiejscawiać tego typu produkcję w swoich własnych zakładach, chcąc znaleźć zatrudnienia dla pracowników, którzy tracą pracę wskutek zmiany napędów i tego właśnie zmniejszenia zapotrzebowania na pracowników, ze względu na mniejsze skomplikowanie napędów elektrycznych.

Mirosław Grzybek zasugerował, że może fabrykę w Bielsku-Białej powinien przejąć rząd i umieścić tam produkcję silników elektrycznych dla przyszłych polskich samochodów elektrycznych, które mają być produkowane w Jaworznie.

Grzegorz Gaża powiedział, że jako poseł z Bielska-Białej pracuje nad przyszłością fabryki silników, która może być związana z pracą dla sektora przemysłu obronnego.

W całej Europie strata miejsc pracy będzie wynosić około 250 000

Paweł Misierewicz ze Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych stwierdził, że wskazywane przez Mirosława Grzybka i Grzegorza Gażę stanowiska to nie wszystkie zagrożone miejsca pracy i dodał do tego producentów układów wydechowych, których napęd elektrycznych także potrzebować nie będzie.

- W całej Europie strata miejsc pracy będzie wynosić około 250 000. To strata całkowita, uwzględniająca nie tylko miejsca tracone w segmencie produkcji dla silników spalinowych, ale także pojawienie się nowych miejsc pracy w segmencie napędów elektrycznych. W Polsce liczbę miejsc pracy zagrożonych likwidacją oceniamy na co najmniej 50 000 - powiedział Paweł Misierewicz.

Wyszło na to, że choć dodał kolejny segment do wspomnianych wcześniej zagrożonych działów, to znacznie zmniejszył liczbę zagrożonych miejsc, w porównaniu z prognozami przedstawianymi przez Mirosława Grzybka i Grzegorza Gażę. Prawdopodobnie nie znaczy to, że lepiej ocenia sytuację. Jest tylko dowodem na to, jak wielką niepewność co do przyszłości motoryzacji tworzy obecna sytuacja.

Jacek Mizak przyznał, że tak wielkie zmiany systemowe, jaką jest przejście z napędów spalinowych na elektryczne zawsze powodują tak duże perturbacje, ale podkreślił, że polski przemysł motoryzacyjny już sią w te zmiany wpisuje.

- Najbardziej cennym artykułem eksportowym w portfolio szeroko pojętego polskiego sektora motoryzacyjnego nie są silniki spalinowe, ani gotowe pojazdy spalinowe, ale baterie, które w ciągu kilku lat zdominowały eksport. W tym kierunku będą szły zmiany. To nie tylko produkcja baterii, ale także ich serwisowanie i recykling. To nowe gałęzie, które dopiero otwierają swoje perspektywy, ale potrzebują dla rozwoju odpowiedniej polityki wsparcia - powiedział Mizak.