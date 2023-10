Upadłość kolejnej spółki importera luksusowych samochodów

9 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy ogłosił upadłość British Automotive Silesia spółka z o.o. To ogłoszenie upadłości kolejnej firmy działającej pod szyldem British Automotive.

Wcześniej, 5 października sąd ogłosił upadłość British Automotive Łódź spółka z o.o., a 3 października - British Automotive Gdańsk spółka z o.o. 29 września poinformowano o ogłoszeniu upadłości British Automotive Centrum spółka z o.o. oraz British Automotive Holding SA. Z kolei 30 sierpnia ogłoszono upadłość British Automotive Polska SA.

Upadek spółek z grupy to skutek problemów, w jakich się znalazła.

Pod koniec sierpnia podczas zgromadzenia wierzycieli w ramach prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu British Automotive Polska (BAP), wchodzącej w skład grupy BAH, pełnomocnik głównego wierzyciela - Jaguar Land Rover Limited (JLR) oddał głos "przeciw" zaproponowanemu układowi, co w konsekwencji doprowadziło do nieprzyjęcia układu.

Jednocześnie British Automotive Holding poinformował o realizacji przez JLR zabezpieczeń wynikających z umów zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych, poprzez zajęcie rachunków bankowych BAH oraz jej spółek zależnych.

Ponadto zarząd BAH podał w komunikacie giełdowym, że ze względu na brak przyjęcia układu British Automotive Polska, a także "bezpodstawne zajęcie rachunków bankowych, brak możliwości pozyskania dalszego finansowania na prowadzenie działalności, a także strukturę powiązań kapitałowych i umownych w stosunku do JLR" , wdraża działania zmierzające do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości BAH oraz spółek zależnych, co w konsekwencji skutkować będzie zaprzestaniem prowadzenia działalności. Zapowiedź zmaterializowała się w kolejnych tygodniach.

BAH przez lata był generalnym importerem samochodów marki Jaguar, Land Rover i Aston Martin w Polsce. Trzy lat temu stracił status wyłącznego importera.