Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku M. Karlik spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, postanowił o ogłoszeniu upadłości British Automotive Polska (BAP), spółki zależnej British Automotive Holding.

British Automotive Holding (BAH) poinformował o powzięciu informacji, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, w sprawie toczącej się pod sygnaturą XVIII GU 515/21, z wniosku M. Karlik spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu o ogłoszenie upadłości spółki zależnej BAH - British Automotive Polska (BAP) wydał postanowienie zgodnie, z którym postanowił m.in. ogłosić upadłość BAP.

Poza tym, jak podał BAH, zgodnie ze wskazanym postanowieniem sąd postanowił także m.in. wezwać wierzycieli BAP do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi i wyznaczyć na syndyka Aleksandrę Strynkiewicz-Kondracką legitymującą się licencją doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1203.

We wtorek, 29 sierpnia 2023 roku, BAH poinformował, że podczas zgromadzenia wierzycieli w ramach prowadzonego postępowania o zatwierdzenie układu British Automotive Polska, wchodzącej w skład grupy BAH, pełnomocnik głównego wierzyciela - Jaguar Land Rover Limited (JLR) oddał głos "przeciw" zaproponowanemu układowi, co w konsekwencji doprowadziło do nieprzyjęcia układu.

Jednocześnie BAH poinformował o realizacji przez JLR zabezpieczeń wynikających z umów zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z umów rachunków bankowych, poprzez zajęcie rachunków bankowych BAH oraz jego spółek zależnych.

Zarząd BAH podał 29 sierpnia 2023 roku, że m.in. z uwagi na wskazany brak przyjęcia układu i zajęcia rachunków bankowych wdraża działania zmierzające do złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości BAH oraz spółek zależnych co w konsekwencji skutkować będzie zaprzestaniem prowadzenia działalności.

BAH przez lata był generalnym importerem samochodów marki Jaguar, Land Rover i Aston Martin w Polsce. Największym akcjonariuszem spółki, według danych dostępnych na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Mariusz Wojciech Książek z podmiotami zależnymi (46,01 proc. głosów).