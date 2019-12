Ursus sprzeda zakład w Opalenicy z opóźnieniem

Ursus oraz spółka Trioliet Polska 19 grudnia 2019 r. zawarły aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Ursus w Opalenicy. Strony wydłużyły termin do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży i ustaliły go na 28 lutego 2020 r.

Przypomnijmy, że Ursus oraz spółka Trioliet Polska 26 listopada 2019 r. zawarły w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Ursus w Opalenicy.

Wartość umowy to 6,0 mln zł oraz kwota ustalona w przyrzeczonej umowie sprzedaży, stanowiąca cenę za "produkcję w toku" i "inwentarz", w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby.

Holenderska grupa Trioliet to wieloletni partner Ursusa, jest producentem maszyn i systemów karmienia dla hodowców bydła mlecznego i wołowego.