Ursus traci autobusy

Andrzej Zarajczyk stracił wiarę w Ursusa? A może szuka nowych dróg rozwoju? Invest-Mot, będący większościowym udziałowcem Pol-Mot Holding, która jest z kolei największym udziałowcem Ursusa, wypowiedział mu umowę dotyczącą wykorzystania dokumentacji technicznej autobusów. Ursus skupi się na rolnictwie.

Samochody dostawcze wciąż w kręgu zainteresowania

Niższe przychody w 2020, ale też niższa strata

Złożony wniosek obejmował plany pozostania w sektorze rolnym i powrotu do sektora motoryzacyjnego. Już wiadomo, że noga motoryzacyjna będzie słabsza niż przewidywano. Ursusowi wciąż pozostają jednak plany wejścia na rynek samochodów dostawczych.Co prawda umowa z Dongfeng nie doszła do skutku, ale Ursus szybko wskazał kolejnego partnera – koreańską firmę BLF Corporation. Poza Koreą to nieznana firma, ale Ursus zapewnia, że ma ona doświadczenie w produkcji samochodów dostawczych na własnym podwoziu.Ten wybór ma być wynikiem znajomości koreańskiego rynku, nabytej podczas współpracy handlowej z tamtejszymi producentami ciągników. Według źródeł w spółce wskazanie drugiego partnera mogło nastąpić tuż po odstąpieniu od umowy Dongfenga dlatego, że BLF była jedną z firm, z którymi negocjowano wcześniej. Wybór padł na Chińczyków, a po ich rezygnacji po prostu sięgnięto po drugą na liście BLF Corporation.Plany zakładały wykorzystanie podwozia BLF Corporation i wiedzy dotyczącej napędu, jaką Ursus nabył w czasie pracy nad autobusami. Trudno jednak powiedzieć, jak wygląda kwestia napędowego know-how Ursusa po wycofaniu się Invest-Motu ze współpracy dotyczącej autobusów.Decyzja Invest-Motu może oznaczać przygotowanie do większych przetasowań w Pol-Mot Holding. Ursus spodziewał się szybkiej decyzji w sprawie postępowania sanacyjnego. Tymczasem o niej jeszcze nie słychać, za to pojawiły się wyniki za rok 2020. „Był to (…) rok szczególny, ze względu na pandemię koronawirusa, która m.in. w znacznym stopniu ograniczyła możliwości prowadzenia zakładanej produkcji ze względu na ograniczenia w łańcuchu dostaw materiałów i podzespołów” – napisał zarząd Ursusa w komentarzu do wyników.Wynika z nich, że spółka niemal o połowę zmniejszyła przychody (z 80,897 mln zł za rok 2019 do 44,407 mln zł za ubiegły rok). Prawie o połowę spadła także wielkość straty przed opodatkowaniem (odpowiednio z 91,478 mln zł do 50,147 mln zł). Całkowita strata ogółem wyniosła 56,686 mln zł.