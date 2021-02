Valeo zapowiada neutralność węglową na 2050 rok

Valeo chce osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku, a już 45 proc. tego celu zamierza zrealizować do 2030 r. W Europie będzie to oznaczać redukcję o 500 lub 1250 ton CO2 na każdy zakład. Własne cele redukcyjne będą musieli zaakceptować także dostawcy firmy.

Rośnie udział energii z OZE

Wynagrodzenie kierownictwa powiązano z emisjami

Do 2030 r. Valeo zainwestuje ponad 400 mln euro w redukcję emisji związanych z działalnością operacyjną. Środki te zostaną przeznaczone na unowocześnienie obiektów należących do Grupy Valeo,tak aby do 2030 r. aż 100 obecnie najbardziej emisyjnych z nich stało się obiektami o wysokiej efektywności energetycznej. Modernizacja obejmie rozwój ekologicznych budynków, powszechne wykorzystanie oświetlenia LED oraz integrację systemów odzysku ciepła.Udział energii niskoemisyjnej w ogólnym zużyciu energii przez grupę Valeo wzrośnie z 5,5 proc. w 2019 r. do 80 proc. w 2030 r., a już do 50 proc. w 2025 r. Szereg obiektów prowadzi już pilotaż alternatywnych źródeł energii odnawialnej, w tym trzy zakłady w Chennai (Indie), gdzie 90 proc. zużywanej energii pochodzi z wiatraków oraz zakłady w Sanand (Indie) i Bad Rodach (Niemcy), gdzie własne instalacje do wytwarzania energii słonecznej pokrywają odpowiednio 30 proc. i 20 proc. zapotrzebowania.Czytaj także: Zmasowana krytyka hybryd plug in Jednocześnie Valeo będzie wciąż poszerzać swoje portfolio technologii przyczyniających się do mobilności niskoemisyjnej, w szczególności rozwiązań w zakresie elektryfikacji pojazdów, w których Grupa jest obecnie światowym liderem. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Valeo zainwestowało ponad 10 miliardów euro w technologie zmniejszające emisję CO2.W 2019 roku 57 proc. sprzedaży Valeo było generowane przez technologie, które pomagają zmniejszyć emisję CO2. Obecnie co trzeci pojazd na świecie jest wyposażony w technologię Valeo, która pomaga zredukować emisję CO2. Firma szacuje, że do roku 2025 jej technologie montowane w samochodach pozwolą uniknąć emisji 10 mln ton CO2 (w porównaniu z rokiem 2019), a do roku 2030 już 20 mln ton.Valeo zmniejszyło w latach 2008-2019 zużycie wody, energii i opakowań, przykładowo o 46 proc., 29 proc. i 32 proc.Od tego roku Valeo weźmie pod uwagę kryteria redukcji emisji CO2 i zrównoważonego rozwoju przy ustalaniu wynagrodzenia zmiennego dla ponad 1500 pracowników kadry kierowniczej wyższego szczebla.