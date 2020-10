Volkswagen celuje w amerykańskie ciężarówki. Zostało jednak mało czasu

Grupa Traton, produkująca ciężarówki jednostka zależna niemieckiego koncernu Volkswagen, poinformowała o zbliżaniu się terminu rozpatrzenia oferty przejęcia amerykańskiej spółki Navistar. Jeżeli firma ta nie odpowie do piątku, propozycja Tratona wygaśnie.

Sprawa tyczy się złożonej jeszcze w styczniu 2020 r. oferty przejęcia firmy Navistar International przez Tratona. Po tym jak amerykański producent ciężarówek odrzucił pierwotną propozycję niemieckiej spółki w wysokości 35 dolarów za akcję, oddział Volkswagena podniósł we wrześniu swoją ofertę do 43 dolarów za walor. Także ta propozycja spotkała się z krytyką Navistara jako nieadekwatna. W liście do zarządu spółki przedstawiciele Grupy Traton odrzucili te zastrzeżenia, powołując się na własną analizę.

Volkswagen od 2016 r. kontroluje 16,7 proc. akcji Navistar International. Czyni to niemiecki koncern jednym z trzech głównych akcjonariuszy amerykańskiego dostawcy pojazdów ciężarowych - obok Icahn Associates Holding i MHR Fund Management (dane firmy analitycznej Refinitiv). Według Agencji Reutera wyzwaniem dla próby przejęcia Navistara przez VW okazał się właśnie opór dwóch pozostałych wymienionych podmiotów, łącznie kontrolujących blisko 40 proc. akcji firmy z USA. W dotychczasowych negocjacjach ostrą pozycję miał zająć szczególnie holding zarządzany przez Carla Icahna, największy akcjonariusz amerykańskiego producenta ciężarówek (z udziałami na poziomie 16,8 proc.).

W ocenie analityków Refinitiv bazujących na innych podobnych transakcjach, wykup Navistara mógłby zapewnić Volkswagenowi oszczędności rzędu 672 mln dolarów rocznie - nie licząc prognozowanych na 2021 r. zysków operacyjnych amerykańskiej spółki na poziomie 423 mln dolarów. Z kolei Navistar skorzystać miałby na zapleczu finansowym i technologicznym koncernu z Wolfsburga, które ułatwiłyby niezbędne inwestycje w ciężarówki z napędami bezemisyjnymi. Jeśli natomiast oferta przejęcia zostanie odrzucona, Navistar musi się liczyć z załamaniem notowań - tym bardziej, że w związku z pandemią producent ciężarówek odnotował w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku fiskalnego już 111 mln dolarów straty.

Pierwotna, styczniowa oferta Volkswagena podniosła notowania Navistara z około 24 dolarów za walor do ponad 35 dolarów za akcję. Jej odrzucenie wiązało się w marcu ze spadkiem kursu do nawet 15 dolarów za walor. Od tego czasu wartość amerykańskiej spółki stopniowo rosła, a po powtórnej wrześniowej ofercie osiągnęła najwyższą od 2018 r. wysokość ponad 44 dolarów za akcję. W ciągu środowej sesji giełdy nowojorskiej notowania Navistar International spadły o 19 proc. do 36 dolarów za walor. W handlu przed czwartkowym otwarciem parkietu obserwowane są dalsze spadki.