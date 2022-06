Volkswagen chce wykorzystać problemy Tesli. Zmiana warty za dwa lata?

Podczas gdy Tesla musi w ramach oszczędności zlikwidować ponad 3 proc. miejsc pracy, Volkswagen chce wykorzystać ten moment i zająć miejsce amerykańskiego producenta samochodów na rynku elektromobilności. Liczy na zmianę warty na podium za dwa lata.

Dyrektor generalny VW Herbert Diess widzi już przyszłość największej europejskiej grupy samochodowej w dziedzinie e-mobilności na równi z liderem branży - Teslą.

- Tesla słabnie. Musimy wykorzystać tę okazję i szybko nadrobić zaległości. Już w 2025 roku możemy objąć prowadzenie – mówi cytowany przez n-tv.de Herbert Diess.

Tesla zamyka swoje biuro w San Mateo w Kalifornii, likwidując 200 miejsc pracy w ramach oszczędności związanych z koniecznością redukcji kosztów. Łącznie amerykańska firma zredukuje do 3,5 proc. swoich miejsc pracy w nadchodzących miesiącach.

Działania oszczędnościowe prowadzone są po tym, jak Elon Musk ostrzegł, że ma „bardzo złe przeczucia” dotyczące gospodarki. Poinstruował swoich menedżerów, aby „wstrzymali zatrudnianie na całym świecie”. Dyrektywa Muska pojawia się pośród rosnących obaw o możliwą recesję – informuje Fox Business.

Musk ujawnił niedawno, że nowe fabryki w Grünheide i Austin tracą miliardy dolarów, po części z powodu problemów z łańcuchem dostaw wpływających na zdolność firmy do zwiększania produkcji w zakładach.

Czytaj: BMW celuje w rynek Tesli w Chinach

W związku z tym Volkswagen chce zmniejszyć w bieżącym roku dystans, jaki dzieli go od lidera. Wkrótce mają pojawić się nowe e-modele niemieckiego producenta samochodów. Od 2023 roku do Wolfsburga zawita ID.3, a w 2026 roku Trinity wystartuje z własnym oprogramowaniem.

Grupa VW pracuje też nad nowym pick-upem i nowym SUV-em. Oba elektryczne samochody przeznaczone są na rynek amerykański. Zostaną zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane w USA.

Producent wyznaczył sobie za cel, aby do 2025 roku ok. 20 proc. sprzedanych aut stanowiły pojazdy elektryczne. Do 2030 roku zamierza zwiększyć ten udział do 50 proc.