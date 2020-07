Volkswagen i SAIC zainwestują w Szanghaju ponad pół miliarda dolarów

Volkswagen i współprowadząca z nim joint venture w Chinach spółka SAIC Motor zamierzają zainwestować 4,13 mld juanów (590 mln dolarów) w przystosowanie szanghajskiej fabryki samochodów do produkcji nowych sedanów Audi - podaje we wtorek agencja Reutera.

Jak zauważa Reuters, dotychczas SAIC Volkswagen - joint venture niemieckiego koncernu motoryzacyjnego i największego chińskiego producenta samochodów - wytwarza pojazdy jedynie dwóch marek należących do firmy z Wolfsburga: VW i Skoda. Zgodnie z rządowymi dokumentami, do których dotarli dziennikarze agencji, jeszcze przed końcem 2020 r. do pojazdów powstających w Szanghaju na potrzeby rynku ChRL ma jednak dołączyć luksusowa marka Audi. VW ubiega się także o zgodę chińskich władz na uruchomienie produkcji elektrycznego SUV ID.4.

Dostosowanie szanghajskich zakładów do produkcji samochodów Audi miałoby się wiązać z wykorzystaniem platformy Volkswagena dla pojazdów elektrycznych, MEB. Co roku SAIC Volkswagen miałoby dostarczać do 60 tys. sedanów Audi A7L oraz 60 tys. nowych SUV VW. Jak podaje Reuters, warta 590 mln dolarów inwestycja nie wpłynie zarazem na ogólne moce produkcyjne fabryki.

Niemiecki koncern liczy, że produkcja oparta na platformie MEB zostanie rozpoczęta w Szanghaju w czwartym kwartale br. Wcześniej prezes SAIC Chen Hong zapowiadał rozpoczęcie przez JV z Volkswagenem sprzedaży pierwszych pojazdów marki Audi na początku 2022 r.

Audi China przekazało Reuterowi, że projekt realizowany przez spółkę we współpracy z SAIC przebiega zgodnie z planem. Firma nie podała przy tym żadnych szczegółów. Samo SAIC nie odpowiedziało na prośbę agencji o komentarz.

Jak przypomina Reuters, Audi prowadzi w Chinach również długoterminową współpracę z Grupą FAW. W jej ramach w północno-wschodnim Changchun i w południowym Foshanie powstają wszystkie modele marki.