Volkswagen i włoski Enel zbudują szybkie punkty ładowania elektryków

Volkswagen i Enel stworzyły spółkę joint venture, która zbuduje we Włoszech 3000 punktów szybkiego ładowania do samochodów elektrycznych. Każda z firm zainwestuje w projekt po 100 milionów euro.

Punkty ładowania będą dostępne dla kierowców samochodów wszystkich producentów w 500 lokalizacjach do końca 2023 roku i będą miały moc do 350 kW.

Do końca 2022 roku Volkswagen ze swoimi partnerami zainstaluje 4300 szybkich punktów ładowania w całej Europie, a łącznie planuje budowę 18000 takich punktów. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych powstanie 3700 punktów z 10000 planowanych i 8000 w Chinach z 17000 planowanych.

Łącznie będzie to 16000 szybkich punktów ładowania w skali globalnej do końca tego roku i około 45000 do końca 2025 roku.

Realizując ten projekt, Volkswagen w Europie działa w partnerstwie z BP i z hiszpańską Iberdrolą, ponadto ma spółki joint venture ze swoimi bezpośrednimi konkurentami firmami BMW, Mercedes-Benz, Fordem i Hyundaiem, z którymi również buduje szybkie punkty ładowania. Mają one zachęcić kierowców do przesiadania się na elektryki. Dziś niepokoją się oni, że baterie w ich autach nie będą w stanie zapewnić im możliwości pokonywania dłuższych dystansów.

Do końca 2030 roku w Europie musi powstać co najmniej 3,4 miliona punktów ładowania (pod koniec 2021 roku było ich około 375 000). Punkty muszą być zaopatrzone w energię odnawialną, co będzie kosztować około 240 miliardów euro.

Volkswagen planuje także uruchomić technologię ładowania zwrotnego, która pozwoli na oddawanie energii z aut do sieci, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ma to być możliwe do połowy przyszłego roku.