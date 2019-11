Volkswagen ID.3 ma być produkowany w Szklanej Manufakturze w Dreźnie

Elektryczny VW ID.3 ma zacząć zjeżdżać z taśmy produkcyjnej zakładu jesienią 2020 roku. W późniejszych latach mogą do niego dołączyć kolejne modele z rodziny ID. Obecnie Volkswagen wytwarza tam elektryczne wersje Golfa, ale była to praca tymczasowa dla bardzo szczególnej fabryki, z którą koncern nie bardzo wiedział, co zrobić.