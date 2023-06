 Volkswagen ID.BUZZ urósł o ćwierć metra

Volkswagen prezentuje elektryczny model ID.BUZZ w wersji z wydłużonym rozstawem osi. Większa wersja trafi na rynek w przyszłym roku. Oprócz dodatkowych centymetrów otrzyma pojemniejsze baterie, mocniejszy silnik i nieco elektronicznych nowości.

Samochód wydłużono o 25 cm, co dało mu długość 4962 mm. Pozwoliło to na dodanie trzeciego rzędu siedzeń. Maksymalna pojemność przestrzeni bagażowej wzrosła. W wypadku złożenia wszystkich siedzeń do 2469 l. Oprócz większej ilości miejsca samochód zyskał także bardziej pojemną baterię, mieszczącą 85 kWh (o 3 kWh więcej niż standardowy samochód).

Większy samochód ma większy silnik. Jego moc to 210 kW (w standardowym 150 kW). Pozwala mu to na rozpędzenie się do 160 km/h, więcej ogranicznik nie pozwoli. Prędkość 100 km/h auto ma osiągnąć w 7,9 sekundy. W przyszłym roku ma się pojawić wersja GTX z napędem na 4 koła, która będzie miała przy okazji mocniejszy (250 kW) silnik, a więc będzie bardziej dynamiczna (przyspieszenie 6,4 sekundy).

Wraz z dłuższym rozstawem ID.BUZZ zyskuje nieco nowości w zakresie systemu informacji i rozrywki, a także możliwość zdalnego parkowania przy pomocy smartfona. W Ameryce samochód będzie miał klimatyzowane siedzenia i podświetlane logo na masce.

Dostawy na północnoamerykański, a wkrótce potem także europejski rynek mają ruszyć w 2024 roku. Samochód ma być produkowany w Hanowerze.