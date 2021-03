Volkswagen nie myśli już tylko o transformacji elektrycznej, wchodzi w digitalizację

Samochody bardziej zunifikowane pod względem technicznym, ale różnicowane przez klienta „na żądanie” poprzez opcje cyfrowe – to nowy kierunek rozwoju samochodów Volkswagena. Marka chce osiągać dodatkowe przychody poprzez cyfrowe usługi i opcje włączane podczas eksploatacji samochodu.

Nowa filozofia produkcji

Transformacja cyfrowa

Na tym etapie samochody Volkswagena mają być wzajemnie połączone i wymieniać się danymi dotyczącymi np. warunków drogowych, wypadków czy natężenia ruchu.Wraz z wejściem Trinity do produkcji ma debiutować także inteligentny i w pełni skomunikowany model produkcji. - Kompletnie przemodelujemy sposób w jaki produkujemy samochody i zaproponujemy rewolucyjne podejście. Digitalizacja, automatyzacja i lekka konstrukcja odegrają w tym ważną rolę - powiedział Ralf Brandstätter, dyrektor zarządzający marki Volkswagen.Volkswagen zapowiada mniejszą liczbę wariantów i znacznie mocniejszą standaryzację mechaniki i hardware'u, co ma w dużej mierze zmniejszyć poziom skomplikowania całego procesu produkcyjnego. W przypadku software'u samochody także mają być fabrycznie wyposażane we wszystkie możliwe opcje, a wybrane przez klienta opcje można będzie aktywować na żądanie.- W przyszłości indywidualna konfiguracja samochodu nie będzie już zależała od zastosowanych części i podzespołów, obecnych w czasie sprzedaży samochodu. Zamiast tego klient będzie mógł na życzenie dodawać potrzebne funkcje w dowolnym momencie poprzez cyfrowy ekosystem samochodu - zadeklarował Ralf Brandstätter.VW określa to nowe podejście jako oparty na oprogramowaniu produkt i oparty o dane model biznesowy. Ma on generować dodatkowe przychody w fazie eksploatacji samochodu – poprzez usługi związane z ładowaniem, funkcjami opartymi o oprogramowanie i automatyczną jazdę.- Kiedy konkurenci wciąż jeszcze są na etapie transformacji elektrycznej, my robimy już krok w stronę transformacji cyfrowej - powiedział Ralf Brandstätter.Zakładając postępującą elektryfikację i digitalizację oferty Volkswagen nie chce jednak rezygnować z modeli spalinowych – podstawowe modele, takie jak Golf, Tiguan, Passat, Tyaron i T-Roc doczekają się następców.- Jeszcze przez jakiś czas będziemy potrzebowali modeli spalinowych, ale powinny one być tak efektywne energetycznie, jak to tylko możliwe i dlatego przyszłe generacje naszych samochodów będą wyposażone także w technologię hybrydową w wydaniu plug-in. Z zasięgiem w trybie elektrycznym sięgającym 100 km - oznajmił Ralf Brandstätter.