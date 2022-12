Volkswagen opóźnia decyzję o lokalizacji fabryki, o którą walczy także Polska

Volkswagen nie podjął jeszcze decyzji o lokalizacji kolejnej gigafabryki baterii, która ma powstać w Europie Środkowej. Prawdopodobnie potrwa to jeszcze kilka miesięcy.





Według Agencji Reutera Volkswagen wciąż rozważa decyzję dotyczącą lokalizacji kolejnej gigafabryki baterii. To jedna z sześciu planowanych fabryk, która miała powstać w Europie Centralnej. Koncern analizuje kilka lokalizacji, m.in. w Czechach, Polsce i na Węgrzech.

Jesienią Skoda informowała, że koncern powinien podjąć decyzję do końca roku, a później agencja CTK podała, że decyzja będzie opóźniona o kilka miesięcy.

Volkswagen poinformował, że na razie nie ma presji na szybkie podjęcie decyzji, a w świetle obecnych okoliczności potrzebuje na to więcej czasu. Na razie wydłużenie procedury nie wpływa, według koncernu, na planowane rozpoczęcie budowy lub produkcji.

Dostępność odpowiedniej ilości baterii to jedno z wąskich gardeł elektromobilności i wszystkie koncerny, w tym Volkswagen budują własne fabryki. W lipcu grupa Volkswagena powołała w tym celu spółkę PowerCo SE, która do roku 2030 ma zainwestować (wraz z partnerami) 20 mld euro i stworzyć 20 000 nowych miejsc pracy. Spółka zajmie się nie tylko montażem zestawów, ale także produkcją cel bateryjnych oraz potrzebnych do ich budowy elementów, takich jak katody czy materiały chemiczne.

Spółka zawarła m.in. umowę z belgijską firmą Umicore, z którą tworzy joint venture w obszarze materiałów bateryjnych. Nowa spółka ma zainwestować 3 mld euro w budowę zakładów, mających wytwarzać materiały do baterii dla 2,2 elektrycznych aut – 160 GWh. Taka moc ma zostać osiągnięta do końca dekady. Produkcja ma wystartować w 2025 roku, a w 2026 ma osiągnąć moc 40 GWh.