Volkswagen planuje zdominować amerykański rynek e-aut

Tesla nadal dominuje ze sprzedażą ponad 936 tys. pojazdów elektrycznych w 2021 roku, co oznacza udział w światowym rynku e-aut na poziomie ok. 14 proc. Ale Volkswagen nie jest daleko w tyle za Teslą. Miał ok. 11-proc. udział w rynku w zeszłym roku, podwajając sprzedaż pojazdów elektrycznych w porównaniu z 2020 rokiem – podaje CNN.

Teraz niemiecka firma stara się zająć pierwsze miejsce na rynku samochodów elektrycznych. Volkswagen żegna się z silnikiem spalinowym i w ciągu następnej dekady wycofa wszystkie pojazdy benzynowe ze swojej oferty w USA. Od tej pory będzie sprzedawać wyłącznie samochody elektryczne.

Firma planuje wydać w ciągu najbliższych pięciu lat ponad 7 mld dol. na zwiększenie swoich możliwości badawczo-rozwojowych i produkcyjnych w Ameryce Północnej. Nowe laboratorium Battery Engineering Lab w Chattanooga w stanie Tennessee rozpoczyna działalność w maju tego roku.

Czytaj: Oto dlaczego Tesla dominuje na rynku pojazdów elektrycznych

Spośród 8,9 mln pojazdów, które Volkswagen sprzedał w 2021 roku, 5,1 proc. stanowiły pojazdy z napędem elektrycznym (ok. 452 900 aut). Tesla sprzedała w zeszłym roku około 936 tys. pojazdów BEV.

Volkswagen wyznaczył sobie za cel, aby do 2025 roku ok. 20 proc. w sprzedanych aut stanowiły pojazdy elektryczne. Do 2030 roku zamierza zwiększyć ten udział do 50 proc.