Volkswagen poprawia sprawność napędu elektrycznego aż o jedną piątą

Volkswagen zapowiada całą serię nowych technologii dla elektromobilności – od silnika, przez falownik do zarządzania temperaturą. Optymalna kombinacja poszczególnych elementów ma poprawić sprawność napędu o 20 proc.

Volkswagen deklaruje, że to pochodzenie wszystkich komponentów napędu z jednego źródła pozwala na jego optymalną kombinację, która podniesie sprawność o 20 proc., a tym samym zwiększy zasięg samochodu.

- Naszym celem jest osiągnięcie przywództwa technologicznego, również w zakresie mobilności elektrycznej. Dlatego również tutaj polegamy na naszych wewnętrznych kompetencjach i po ogniwach akumulatorowych i silnikach elektrycznych przejmujemy rozwój falowników impulsowych i systemów zarządzania temperaturą – powiedział Thomas Schmall, członek zarządu Grupy Volkswagen odpowiedzialny za technologię i zapewnił, że w przyszłości uczyni to z Grupy Volkswagen jednego z niewielu producentów samochodów na świecie, który będzie w stanie zaoferować całościowo zoptymalizowany, kompletny system.

Koncern zapowiedział wprowadzenie na rynek nowego rodzaju falownika, który od podstaw został zaprojektowany przez Volkswagen Group Technology. Urządzenie, będące obecnie na etapie przygotowywania do seryjnej produkcji, ma być stosowane w platformie MEB następnej generacji. Dzięki modułowej budowie to samo rozwiązanie można będzie stosować zarówno do małych, miejskich samochodów, jak i sportowych modeli z silnikami o mocy 500 kW i więcej.

Kolejne rozwiązanie to system zarządzania temperaturą zestawu. Volkswagen twierdzi, że w odróżnieniu od dzisiejszych rozwiązań, bazujących na dużej liczbie modułów i metrach kabli, nowy system będzie zintegrowany i kompaktowy. Ma sterować całym obiegiem temperatury, od klimatyzacji po chłodzenie zestawu baterii. Ma być lżejszy, trwalszy i bardziej efektywny niż obecne systemy. Pozwoli m.in. na szybsze ładowanie w wysokonapięciowych ładowarkach.

Volkswagen przypomina przy tym, że wykorzystanie tej samej technologii w różnych modelach koncernu pozwoli na wytwarzanie większych ilości komponentów i uzyskanie efektu skali, umożliwiającego znaczącą obniżkę cen wszystkich elementów napędu, a tym samym całego samochodu.