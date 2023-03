Volkswagen Poznań wykorzystuje w dostawach pierwszą elektryczną ciężarówkę

Elektryczna ciężarówka Scanii będzie przez całą dobę woziła tylne osie Volkswagena Caddy z parku dostawców w Swarzędzu do Volkswagen Poznań w Antoninku. Wahadłowa trasa ma długość 8 km.

Nowa we flocie Volkswagen Poznań Scania 25P B6x2*4NB to elektryczny pojazd ciężarowy, przeznaczony do realizacji zadań typowych dla dystrybucji miejskiej. Jego najważniejsze zalety to m.in. zerowa emisja, bardzo niski poziom generowanego hałasu. Samochód wyposażony jest w pięć baterii o łącznej pojemności 165 kWh, pozwalającej – w zależności od warunków – na ok. 8 godzin pracy. Samochód ma być wykorzystany w systemie trzyzmianowym.

Volkswagen Poznań zakłada, że to nie ostatni elektryczny samochód obsługujący dostawy fabryk i dlatego na terenie zakładu Volkswagen Poznań zbudowano stację ładowania aut o mocy 120 kW. Na takiej stacji można naładować samochód „do pełna" w niecałe 40 minut. Stacja ma być zasilana zieloną energią. Wszystkie zakłady produkcyjne Volkswagen Poznań zasilane są w 100 procentach energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

- Wierzymy, że bezemisyjne ciężarówki, takie jak ta elektryczna Scania, są przyszłością, szczególnie w miejskim środowisku. To także świetny przykład optymalizacji mający pozytywny wpływ na najbliższe sąsiedztwo. Zielona logistyka oznacza bowiem mniej emisji i hałasu do otoczenia – mówi Agnieszka Olenderek, członek zarządu ds. finansów, zakupów i IT.

Wojciech Rowiński, dyrektor generalny Scania Polska deklaruje, że firma jest już gotowa do dostarczania rozwiązań elektrycznych na potrzeby dystrybucji i transportu regionalnego o zasięgu ok. 350 km przy masie całkowitej 40 t. - Na tak wczesnym etapie rozwoju rynku szczególnie istotna jest ścisła współpraca między dostawcą pojazdów, systemów ich ładowania oraz klientem. Wszystko po to, aby opracować rozwiązanie przeznaczone do konkretnych potrzeb transportowych – mówi Wojciech Rowiński.