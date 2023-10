Volkswagen pozytywnie zaskoczył analityków. Takich wyników mało kto się spodziewał

Niemiecki producent samochodów Volkswagen Group podwoił zysk w trzecim kwartale obecnego roku. Rynek oczekiwał znacznie gorszych wyników firmy.

Jak podano w komunikacie prasowym Volkswagen Group, zysk po opodatkowaniu wyniósł 4,35 miliarda euro w porównaniu do 2,14 miliarda euro w tym samym okresie roku poprzedniego. Analitycy prognozowali średnio zysk VW po opodatkowaniu na 3,85 miliarda euro.

Kwartalne przychody producenta samochodów wzrosły o 12 proc., do 78,85 mld euro, zysk operacyjny po wyłączeniu czynników jednorazowych – o 15 proc., do 4,89 mld euro, marża operacyjna – do 6,2 proc. z 6 proc.

Sprzedaż samochodów grupy VW w ostatnim kwartale wzrosła o 3,5 proc., do 2,344 mln sztuk, produkcja samochodów spadła jednak o 2,8 proc., do 2,173 mln sztuk.

Na początku tygodnia producent samochodów obniżył prognozę zysków operacyjnych na 2023 rok, odnotowując straty związane z przeszacowaniem instrumentów zabezpieczających ryzyko na rynkach towarowych.

Według nowej prognozy VW zysk operacyjny po wyłączeniu czynników jednorazowych w tym roku prawdopodobnie będzie porównywalny z rokiem poprzednim i wyniesie około 22,5 miliarda euro. Wcześniej firma przewidywała, że ​​marża operacyjna w 2023 r. wyniesie 7,5–8,5 proc., a zatem zysk operacyjny VW wyniesie 23,6–26,7 mld euro – zauważa Market Watch.

VW nadal spodziewa się, że przychody firmy wzrosną w tym roku o 10-15 proc., a dostawy pojazdów osiągną poziom 9-9,5 mln sztuk.

Pomimo tych wyników akcje VW spadły na czwartkowej sesji (26 października) o 1,3 proc. Od początku tego roku ich wartość spadła o 26,4 proc.