Volkswagen spodziewa się wzrostu sprzedaży

Akcje niemieckiej firmy motoryzacyjnej poszybowały dziś w górę o 7,5 proc. na giełdzie we Frankfurcie po tym, jak koncern Volkswagen ogłosił, że spodziewa się znacznego wzrostu sprzedaży - do poziomu 331 miliardów euro w tym roku.

Niemiecki producent samochodów spodziewa się większej sprzedaży w związku ze spodziewaną poprawą sytuacji, jeśli chodzi o światowe łańcuchy dostaw. Prognozy Volkswagena oparte na wynikach finansowych z zeszłego roku przewidują silnie odbicie w dostawie nowych aut, których producent spodziewa dostarczyć do klientów 9,5 miliona w tym roku. Będzie to oznaczało wzrost o 14 proc. rok do roku.

- Nasze wyniki z zeszłego roku pokazały, że poprawiła się odporność firmy wobec globalnych wyzwań – powiedział Arni Antlitz, dyrektor finansowy Volkswagena.

Koncern przewiduje, że w tym roku jego przychody wzrosną od 10 do 15 proc., od 307 do 311 miliardów euro. Z kolei firma konsultingowa Refinitiv jest w tych ocenach bardziej wstrzemięźliwa i szacuje je na poziomie 280 miliardów.

Volkswagen spodziewa się rentowności operacyjnej sprzedaży na poziomie od 7,5 do 8,5 proc. w porównaniu do 7,9 proc. osiągniętego w 2022 roku. Koncern przewiduje także wzrost dywidendy o 1,20 euro za jedną akcję do 8,70 euro, jednak Refinitiv ocenia, że będzie to 8,46 euro.

