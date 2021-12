Volkswagen umieści w Europie sześć gigafabryk akumulatorów

Volkswagen powołał nową europejską spółkę - Societe Europeenne, która skonsolidować działania w całym łańcuchu wartości, dotyczącym produkcji akumulatorów - od przetwarzania surowców, przez opracowanie zunifikowanego akumulatora, po zarządzanie europejskimi gigafabrykami.

W razie potrzeby, transfer know-how zostanie uzupełniony o nowe kompetencje, na przykład poprzez rekrutację personelu z zewnątrz. Zakład w Salzgitter w Dolnej Saksonii pod jednym dachem połączy rozwój, planowanie i kontrolę produkcji, stając się w ten sposób centrum akumulatorów koncernu Volkswagen. W Hiszpanii i Europie Wschodniej koncern planuje budowę dodatkowych gigafabryk. Dokładne lokalizacje gigafabryk nr 3 i 4 mają zostać ustalone w pierwszej połowie 2022 roku. Do 2030 roku Volkswagen zamierza otworzyć w Europie dwie kolejne fabryki ogniw akumulatorowych.Równolegle do rozwoju tych pięciu gigafabryk przez nowo utworzoną europejską firmę, szwedzki start-up – Northvolt AB, w którym Volkswagen ma około 20 procent udziałów - zbuduje kolejną fabrykę w Skellefteå na północy Szwecji.Od 2023 roku zakład ten będzie produkować ogniwa akumulatorowe do samochodów segmentu premium. Northvolt ma już ugruntowaną współpracę z Grupą Volkswagen w obszarze ogniw akumulatorowych do aut tego segmentu.Volkswagen kontynuuje uprzemysłowienie produkcji akumulatorów na wszystkich poziomach łańcucha wartości. W grudniu firma uzgodniła dwa strategiczne partnerstwa - z firmami Umicore i 24M, a także długoterminową umowę na dostawy z Vulcan Energy Resources. Celem partnerstw jest pomoc w produkcji i zaopatrzeniu w materiały pierwotne, a także optymalizacja produkcji ogniw akumulatorowych w planowanych gigafabrykach. Partnerstwa te mają na celu budowanie know-how w technologii akumulatorów i optymalizację zarządzania kosztami.