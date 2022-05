Volkswagen uruchomił produkcję modelu ID.4 w fabryce w Emden

W zakładach Volkswagena w Emden ruszyła produkcja elektrycznego ID.4. Niemiecki koncern wpompował już około 1 mld euro w zmianę zakładu w fabrykę elektrycznych aut. Do 2026 zainwestuje we wprowadzanie elektrycznych aut do produkcji w Dolnej Saksonii 21 mld euro.

W ramach przygotowania do nowej produkcji Volkswagena w Emden zbudowano 6 nowych hal produkcyjnych i 5 mostów transportowych oraz budynków logistycznych o łącznej powierzchni 125 000 mkw. Ponad 400 pracowników zakładu zostało przeszkolonych w Zwickau od roku 2020, a pozostałych przeszkolono w Emden.

Fabryka może wyprodukować 800 aut w czasie dnia roboczego. Oczywiście wiele będzie zależało od utrzymania odpowiedniego harmonogramu dostaw komponentów, co w ostatnich dwóch latach nastręcza wszystkim globalnym koncernom sporych trudności.

ID.4 to obecnie najlepiej sprzedający się samochód elektryczny Volkswagena – tylko w pierwszym kwartale 2022 roku dostarczono na rynek 30 000 sztuk pojazdu, co oznacza, że co drugi sprzedany w tym czasie w pełni elektryczny Volkswagen to ID.4. Od wprowadzenia na rynek na początku 2021 roku Volkswagen sprzedał już łącznie 163 000 sztuk ID.4.

Dyrektor zarządzający Volkswagena Ralf Brandstätter stwierdził, że marka tworzy w Dolnej Saksonii, gdzie zatrudnia 130 000 pracowników, centrum elektromobilności. Emden jest obecnie drugim po Zwickau zakładem w Europie, gdzie powstają ID.4. Model ten wytwarzają także dwie fabryki w Chinach (Anting i Foshan), a od jesieni także zakład w Chattanooga w USA.

W Emden w przyszłym roku ma ruszyć produkcja modelu Aero B w wersji sedan, a rok później kombi. W Wolfsburgu w 2023 roku wystartuje ID.3, a w 2026 dołączy do niego nowy model Trinity. W zakładach Volkswagen Samochody Użytkowe w Hanowerze w tym roku ma ruszyć produkcja modelu ID. Buzz.

W Brunszwiku, Kassel i Salzgitter koncern rozpędza produkcję silników elektrycznych i części do nich a także baterii.

W tym roku Volkswagen chce stworzyć warunki pozwalające produkować w sumie 1,2 mln w pełni elektrycznych samochodów opartych o platformę MEB rocznie.