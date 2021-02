Volkswagen uruchomił recykling baterii

Rosnąca produkcja baterii wymaga coraz większej ilości surowców, często rzadkich. Z drugiej strony zużyte baterie są bardzo szkodliwe dla środowiska. To powoduje, że recykling baterii, a ściślej jego brak staje się niezwykle ważnym problemem. Volkswagen uruchomił w Salzgitter pilotażowy zakład recyklingu baterii, przetwarzający zestawy z kilku aut dziennie.

Recykling to wieloetapowy proces

Recykling baterii jednego ID.3 pozwala uniknąć 1,3 tony CO2

- Nawet po liczonym na 200 000 czy 300 000 km pełnym cyklu życia samochodu baterie pozostają jego najcenniejszym elementem i jeszcze przez lata mogą być wykorzystywane jako magazyny energii. Wtedy dopiero będą poddawane recyklingowi w najwyższym możliwym stopniu. To pozwala stworzyć zrównoważony łańcuch wartości dla wielu nowych możliwości biznesowych, które chcemy wykorzystać – mówi Herbert Diess, prezes Volkswagen AG.Z tych baterii, które trafią do recyklingu wyładowuje się energię i wysyła do rozmontowania zestawów na poszczególne elementy. Na tym etapie odzyskuje się elementy elektroniczne, kable i większe elementy ze stali i aluminium. Potem zestawy cel bateryjnych trafiają do strzępiarki, która rozbija je na drobne kawałki. Następnie w procesie osuszania odzyskiwany jest elektrolit. Pozostałe elementy przesiewa się, by odzyskać tzw. czarny proszek, zawierający nikiel, mangan, kobalt, lit i grafit. Trafia on do separacji w zakładach wyspecjalizowanych firm.Kolejnym etapem jest magnetyczne odseparowanie pozostałej jeszcze w mieszance stali. W końcowym etapie wybiera się elementy aluminium, miedzi i plastiku. Volkswagen podkreśla, że w procesie nie trzeba wykorzystywać energochłonnych procesów opartych o piece metalurgiczne.Volkswagen szacuje, że wykorzystanie w baterii o pojemności 62 kWh (to najmniejszy zestaw stosowany w elektrycznych modelach ID.3) samych tylko katod wyprodukowanych z odzyskanych materiałów przy pomocy energii z OZE pozwoli zmniejszyć emisje CO2 o 1,3 tony dla każdego zestawu.Czytaj także: Hydro i Northvolt wchodzą w recykling elektrycznych aut - Zakład Volkswagen Components w Slazgitter przechodzi transformację od zakładu produkcji silników do dostawcy komponentów dla elektromobilności. Otwarcie pilotażowego zakładu recyklingu to kolejny kamień milowy tej transformacji. W przyszłości w Salzgitter będziemy mieli cały łańcuch wartości produkcji baterii – od surowców do ich wytwarzania po recykling zużytych baterii – mówi Andreas Salewsky, dyrektor fabryki.