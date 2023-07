Volkswagen w tarapatach przez jedna reklamę

Conar, brazylijski samorząd zawodowy branży reklamowej, zapowiedział dochodzenie w sprawie reklamy Volkswagena, w której zmarła w 1982 roku piosenkarka śpiewa w duecie ze swoją córką - współczesną gwiazdą muzyki.

Reklama, stworzona przy współudziale sztucznej inteligencji, na której zmarła w wieku 36 lat Elis Regina śpiewa swój dawny przebój z Marią Ritą, została zrealizowana z okazji 70. lat obecności firmy samochodowej na brazylijskim rynku - poinformował w piątek portal dziennika "The Guardian".

Wątpliwości organizacji branży reklamowej budzą kwestie etyczne, dotyczące ożywiania nieżyjących osób, choć część krytyków zwraca też uwagę na fakt, że sama Elis mogłaby odrzucić współpracę z Volkswagenem. Piosenkarka była zagorzałą przeciwniczką brazylijskiej dyktatury wojskowej w latach 1964-85 - reżimu, z którym Volkswagen notorycznie współpracował. Co więcej, na teledysku matka i jej córka śpiewają hymn "Como Nossos Pais" (Jak nasi rodzice) z czasów dyktatury.

Dyskusja jest tym gorętsza, że niespodziewana śmierć młodej artystki pogrążyła Brazylię w żałobie i do tej pory wielu odbiorców czuje się z nią emocjonalnie związana - zauważa portal. Twórcy teledysku wykorzystali do nagrania "sobowtóra" zmarłej, czyli podobnej do niej kobiety, oraz sztucznej inteligencji.

"Chcieliśmy stworzyć wyjątkowy moment, chwilę, która zjednoczy jedną z najznakomitszych piosenkarek Brazylii z córką, będącą współczesną ikoną" - napisał w oświadczeniu Volkswagen, podkreślając, że rodzina zmarłej zaaprobowała projekt.

Conar postawił również pytanie, czy stosowanie technik do stworzenia iluzji, że zmarli twórcy nadal żyją, nie spowoduje, iż "niektórzy, zwłaszcza dzieci i nastolatki, będą mylić fikcję z rzeczywistością". Organizacja zapowiada przeprowadzenie dochodzenia i wydanie orzeczenia w ciągu 6 tygodni.