Volkswagen wprowadza rewolucję w sprzedaży aut w Polsce. Zaczyna od tego modelu

Branża motoryzacyjna przechodzi transformację. Klienci coraz częściej swoje pierwsze "kroki" kierują już nie do salonów, a na strony internetowe producentów, także kiedy planują zakup. Dostrzegł to Volskwagen, który wprowadzi agencyjny model sprzedaży.

Model agencyjny zmienia role zaangażowanych w sprzedaż

Branża motoryzacyjna przechodzi transformację, także jeśli chodzi o sprzedaż samochodów, gdzie klienci coraz częściej zaczynają swoje doświadczenie z marką online. Wpisuje się w to model sprzedaży agencyjnej, który łączy partnerów detalicznych i możliwości online, takie jak strona internetowa, konfigurator czy wyszukiwarka samochodów.

W klasycznym procesie to dealer kupuje i sprzedaje pojazd we własnym imieniu. W modelu agencyjnym dealer staje się agentem, odpowiedzialnym za pozyskanie i obsługę klienta, jednak sprzedaż samochodu odbywa się na rzecz i przez Volkswagen Group Polska.

Nowy model zostanie także wprowadzony do Volkswagen Financial Services (VWFS), który oferuje finansowanie zakupu i użytkowania samochodów dla klientów marek należących do Volkswagen Group Polska (VGP).

Co zmiana oznacza dla klientów? Przede wszystkim to, od kogo dostaną fakturę

Dla klientów najważniejszą zmianą jest to, że samochód będzie sprzedawany przez Volkswagen Group Polska - umowa sprzedaży zostanie zawarta z VGP, faktura za samochód będzie wystawiona przez VGP, który będzie także ponosił odpowiedzialność za sprzedaż produktu.

- Branża motoryzacyjna dynamicznie się zmienia, a potrzeby klientów detalicznych i flotowych są inne niż 10 lat temu. Chcemy zapewnić większą transparentność cen samochodów oferowanych naszym klientom, a także oferować płynną ścieżkę klienta zarówno w kanale offline jak i online. Stojąc u progu ery elektromobilności, odpowiadamy sprawnie na aktualne otoczenie rynkowe i potrzeby naszych klientów – komentuje Daria Zielaskiewicz, dyrektorka marek Seat i Cupra.

Grupa Volkswagen wprowadza nowy model sprzedaży, zaczynając od elektrycznego modelu Cupra Born, a w niedalekiej przyszłości planuje rozszerzyć ten model sprzedaży na wszystkie pojazdy elektryczne należące do marek Volkswagen Samochody Osobowe, Volkswagen Samochody Dostawcze, Audi, Skoda oraz na modele Cupra (zarówno spalinowe, jak i elektryczne).

W czerwcu 2022 r. Grupa Volkswagen wprowadziła model agencyjny dla klientów korporacyjnych, który obejmuje wszystkie modele samochodów marek Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, Skoda, Seat i Audi.