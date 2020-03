Volkswagen wstrzymuje produkcję w większości fabryk. Polska pracuje nadal

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen wstrzyma produkcję w większości europejskich fabryk - ogłosił we wtorek dyrektor generalny koncernu Herbert Diess. W Niemczech będą one nieczynne przez ok. dwa tygodnie.

Szef VW podkreślał, że mając na uwadze zakłócenia w sprzedaży i niepewność w dostawach części "produkcja zostanie zawieszona w niedalekiej przyszłości w fabrykach zarządzanych przez marki grupy".

"Do końca tygodnia produkcja będzie wstrzymana w naszych hiszpańskich fabrykach, w Setubal w Portugalii, w Bratysławie na Słowacji, oraz we włoskich zakładach Lamborghini i Ducati. Większość pozostałych niemieckich i europejskich zakładów będzie czynić przygotowania do zawieszenia produkcji, najpewniej na dwa tygodnie" - tłumaczył plany koncernu.

"Pandemia koronawirusa stawia przed nami nieznane do tej pory wyzwania operacyjne i finansowe" - zwrócił uwagę Diess.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Volkswagen Poznań Patrycja Kasprzyk polskie zakłady koncernu działają na razie bez zmian.

"Informacje na temat pracy w poszczególnych zakładach będą niezwłocznie komunikowane przez poszczególne marki. Zakłady marki Volkswagen Samochody Użytkowe tak w Hanowerze jak i w Poznaniu, czy Wrześni na tą chwilę pracują. Sytuacja jest jednak dynamiczna i na bieżąco będziemy informowali o podjętych decyzjach" - tłumaczyła w oświadczeniu.

Europa jest obecnie epicentrum pandemii koronawirusa, która poważnie odbija się na wielu gałęziach gospodarki w tym na przemyśle motoryzacyjnym. Branża ta musi borykać się nie tylko z malejącym zapotrzebowaniem na samochody, ale również z zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Wcześniej na zawieszenie produkcji zdecydowały się takie koncerny jak PSA, Fiat Chrysler Automobiles czy Renault.

Dyrektor finansowy VW Frank Witter podkreślił we wtorek, że na razie nie wiadomo jak poważnie i na jak długo pandemia zaszkodzi firmie.

"Obecnie opracowanie wiarygodnej prognozy jest praktycznie niemożliwe" - zaznaczył.

W rocznym raporcie koncern ocenił, że spodziewa się w br. dostarczyć podobną liczbę samochodów co w ubiegłym.