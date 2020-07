Volkswagen wypłacił ponad 9,5 mld USD w ugodach

Niemiecka Grupa Volkswagen wypłaciła w USA ponad 9,5 mld dolarów w ugodach zawartych z nabywcami samochodów, w których firma stosowała potajemnie oprogramowanie zaniżające rzeczywistą emisję spalin - przekazała amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC).

Jak przypomina we wtorek agencja Reutera, po tym jak Volkswagen przyznał się w 2015 r. do stosowania przez lata nielegalnych urządzeń udaremniających, firma zgodziła się na przeprowadzenie wykupu lub bezpłatnej naprawy ponad 550 tys. pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w USA. Zgodnie z opracowanym przez FTC raportem podsumowującym sprawę, ponad 86 proc. poszkodowanych nabywców samochodów VW zamiast na naprawę zdecydowało się na odsprzedaż maszyn producentowi lub przedterminowe zakończenie umowy wynajmu.

W ramach ugód pozasądowych zawartych z nabywcami pojazdów niezgodnych z wcześniejszymi obietnicami, Volkswagen wypłacił w USA ponad 9,5 mld dolarów. Dostarczająca producentowi silników na olej napędowy firma Robert Bosch wypłaciła amerykańskim klientom dalsze ponad 300 mln dolarów. Oprócz pokrycia szacunkowej wartości odkupywanych samochodów VW zgodził się na wypłatę nabywcom i najemcom dodatkowych odszkodowań wahających się od 5,1 tys. USD do 10 tys. USD.

Tzw. afera dieslowa (Dieselgate) wyszła na jaw w 2015 r. w rezultacie śledztwa amerykańskich służb, po którym koncern z Wolfsburga przyznał się do zainstalowania nielegalnego oprogramowania do manipulowania wynikami testów emisji toksycznych tlenków azotu w 11 mln samochodów na całym świecie (8 mln w samej Europie). W 2017 r. przedstawiciele Volkswagena w porozumieniu z amerykańskim resortem sprawiedliwości przyznali się do oszustwa, utrudniania śledztwa i składania fałszywych zeznań, a także zobowiązali się do zapłaty 4,3 mld dolarów ugody. Łącznie VW stracił na skandalu ok. 30 mld euro w grzywnach, karach i ugodach z poszkodowanymi.

Volkswagen nadal zmaga się z następstwami Dieselgate w związku z czerwcowym wyrokiem amerykańskiego sądu apelacyjnego, który orzekł, iż firma nie może uniknąć potencjalnych kar finansowych w związku z pozwami dwóch hrabstw w USA. Koncern kwestionuje tę decyzję i deklaruje gotowość doprowadzenia sprawy aż do Sądu Najwyższego - odnotowuje Reuters.

Skandal emisyjny odbił się na globalnej popularności samochodów na olej napędowy i sprowokował śledztwa w tej sprawie względem innych producentów, m.in. FCA, przyczyniając się do przyśpieszonego zwrotu ku pojazdom niskoemisyjnym, m.in. z napędami elektrycznymi.