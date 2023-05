Volkswagen wyszkoli nowych specjalistów w Chinach

Volkswagen przygotowuje się do zmian na rynku motoryzacyjnym. W związku z rosnącym popytem na samochody elektryczne, niemiecki koncern chce szkolić inżynierów specjalizujących się w tego rodzaju pojazdach w Chinach.

Przez kilkanaście lat Volkswagen był najlepiej sprzedającą się marką samochodową w Chinach. Pierwszy kwartał 2023 r. przyniósł jednak zmianę w rankingu, bo oto chiński producent BYD wyprzedził wszystkich rywali. Zwłaszcza w segmencie samochodów elektrycznych sukces lokalnej marki jest imponujący. W 2022 r. producent ten sprzedał 1,85 mln samochodów elektrycznych, głównie w Chinach.

Zainteresowanie pojazdami elektrycznymi w Państwie Środka stale rośnie. W zeszłym roku to Japonia była najszybciej rozwijającym się rynkiem na świecie pod względem sprzedaży elektryków. Równocześnie 2022 r. był ósmym z rzędu, w którym Chiny były największym na świecie rynkiem dla tego rodzaju samochodów.

Volskwagen chce zawojować chiński rynek aut elektrycznych

Biorąc pod uwagę jak ważnym rynkiem zbytu dla niemieckiej motoryzacji są Chiny, nie dziwią wysiłki podejmowane przez Volkswagena w celu lepszego dopasowania do potrzeb tamtejszego rynku. Już na pierwszy rzut oka widać, że niemiecka marka ma problem z konkurencyjnością cen swoich pojazdów. Problem dostrzeżono i w marcu 2023 r. ogłoszono obniżkę cen pojazdów linii ID nawet o ponad 5 tys. USD. Wcześniej na podobny krok zdecydowała się również Tesla i BMW.

Walka o chiński moto rynek wymusza inwestycje

Zaostrzająca się konkurencja popycha Volkswagena do kolejnych inwestycji. Niemiecki producent ostatnio ogłosił, że w południowej prowincji Chin na wyspie Hainan wybuduje placówkę naukową specjalizującą się w elektrykach. Dyrektor generalny Volkswagena w Chinach uważa, że branża potrzebuje nowych talentów. Placówka ma kształcić zarówno studentów, jak i kadrę naukową.

Jeszcze wcześniej Volkswagen zapowiadał, że do 2025 r. planuje przeznaczyć 15 mld euro na zwiększenie liczby stacji ładowania EV. Podczas tegorocznych targów Auto Shanghai Show członek zarządu Volkswagena oświadczył, że pojazdy ich marki będą szybciej i skutecznie wprowadzane na chiński rynek. Marka chce stworzyć lokalny zespół badawczo-rozwojowy, który połączy rozwój najnowszych technologii stosowanych w pojazdach elektrycznych z możliwościami produkcyjnymi chińskich dostawców.

Volkswagen będzie więc tworzyć w Państwie Środka kolejne miejsca pracy równocześnie dostosowując się do chińskich upodobań. Czy to wystarczy by mierzyć się z chińskimi markami? Rywalizacja z nimi na pewno nie będzie łatwa.

