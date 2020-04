Volkswagen wznawia produkcję elektrycznego ID.3

Niemiecki koncern Volkswagen forsuje produkcję samochodu elektrycznego ID.3, by zgodnie z planem wprowadzić model na rynek europejski latem br. pomimo niepewności co do popytu na pojazdy w obliczu pandemii Covid-19 – podała w czwartek agencja Bloomberga.

Wysiłki podjęte przez producenta z Wolfsburga w celu sfinalizowania prac nad oprogramowaniem napędzanego elektrycznie samochodu ID.3 zmierzają ku końcowi, a harmonogram rozpoczęcia montażu w fabryce w niemieckim Zwickau pozostaje bez zmian - oświadczył w czwartek koncern. Przedstawiciele VW przyznali, że podczas prac nad oprogramowaniem pojazdu wystąpiły komplikacje, odrzucili jednak sugestię opóźnienia projektu. "ID.3 pozostaje jednym z najważniejszych projektów motoryzacyjnych dla Volkswagena" - czytamy w komunikacie firmy.

Według Bloomberga VW liczy, że sukces ID.3 - pierwszego w pełni elektrycznego samochodu stworzonego w oparciu o nowe, ujednolicone standardy dla pojazdów na rynek masowy - pomoże niemieckiemu producentowi w przestrzeganiu surowszych przepisów dotyczących emisji spalin, które wejdą w życie w tym roku w Europie. W ocenie agencji zwrot ku produkcji pojazdów z napędami elektrycznymi okazało się kosztownym wyzwaniem dla przemysłu motoryzacyjnego jeszcze zanim pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19 wymusiła wstrzymanie pracy zakładów i zamknięcie przedstawicielstw handlowych na całym świecie.

Marcowe zawieszenie produkcji samochodów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wzbudziło obawy co do zdolności Volkswagena do utrzymania harmonogramu prac - przypomniał Bloomberg. Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się patogenu, niemiecki koncern wprowadził szereg środków ostrożności - również w salonach sprzedaży. Podobne działania podejmują również inni producenci, m.in. francuska Grupa PSA.