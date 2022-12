Volkswagen zainwestuje pół miliarda euro, by ściąć cenę elektryków o jedną trzecią

Volkswagen zainwestuje 460 mln euro w fabrykę w Wolfsburgu, gdzie będzie wytwarzany także elektryczny ID.3 i pracuje nad dalszym rozwojem platformy MEB. Do 2026 roku chce wydłużyć zasięg aut do 700 km i wprowadzić model w cenie 25 000 euro.

Fabryka w Wolfsburgu od 2024 roku ma produkować tylko auta elektryczne.

Oprócz ID.3 ma w niej być produkowany SUV oparty o platformę MEB Plus, a może także Trinity na platformie SSP.

Modernizacja platformy MEB dotyczyć ma przede wszystkim akumulatorów, które wydłużą zasięg i skrócą czas ładowania.

W roku 2023 także fabryka w Wolfsburgu zacznie wytwarzać elektryczne modele ID.3. Dziś te samochody są produkowane w Zwickau i Dreźnie. Wolfsburg ma być trzecim miejscem produkcji tego auta. W przyszłym roku mają z niej wyjechać pierwsze egzemplarze. Rozpoczęcie pełnoskalowej produkcji jest przewidziane na 2024 roku, a rok później ma się zakończyć faza rozpędzania produkcji. Jej docelowej wielkości nie podano.-

W Wolfsburgu ma być produkowana wersja ID.3, zapowiadana jako nowa, a nawet jako druga generacja. W rzeczywistości to modernizacja obecnego modelu, w której nieco zmieniono stylizację, ale także usunięto nieco mankamentów, na które narzekali użytkownicy. We wnętrzu pojawiły się nowe materiały, 12-calowy wyświetlacz i konsola z uchwytami na 2 kubki. Przede wszystkim jednak będzie miała miejsce aktualizacja oprogramowania i wzbogacenie systemów wspomagających kierowcę.

Samochód wyceniono na 43 995 euro w podstawowej wersji. Od 1 grudnia można składać zamówienia, ale według firmy liczba zamówień na te samochody jest tak duża, że zamawiane dziś auta będą odbierane dopiero w czwartym kwartale przyszłego roku. Rosnąca liczba zamówień na samochody elektryczne to jedna z przyczyn podjęcia decyzji o wprowadzeniu ID.3 do kolejnej fabryki.

Fabryka w Wolfsburgu odchodzi od aut spalinowych

Fabryka w Wolfsburgu w 2015 roku wypuściła 800 000 aut (m.in. Golf, Tiguan, Touran), a potem zaczął się spadek, który w czasie koronawirusa zmniejszył produkcję o połowę – poniżej 400 000 sztuk. Thomas Schäfer, dyrektor marki Volkswagen stwierdził, że w tym czasie niektórzy dostawcy odwoływali transporty 100 000 części z jednodniowym wyprzedzeniem. Wytwarzane w fabryce obecnie modele mają stopniowo być wycofywane z produkcji ze względu na swój naturalny „cykl życia” i od końca 2024 roku Volkswagen będzie wytwarzał w Wolfsburgu tylko samochody elektryczne.

Bardzo możliwe, że będzie wśród nich także Trinity, zapowiadany od dawna model oparty o nową platformę SSP (Scalable Systems Platform). Prace nad tym modelem są opóźnione o 1,5 – 2 lata, co wynika m.in. z dłuższym niż zakładano okresem potrzebnym na dopracowanie techniczne i uzyskanie odpowiednich regulacji w zakresie autonomicznej jazdy.

Opóźnienie dotyczy także fabryki, w której samochód miałby być wytwarzany. Początkowo mówiono o zainwestowaniu 2 mld euro w nową fabrykę, której produkcja miałaby ruszyć w przyszłym roku. Na razie nie ma żadnych decyzji. - Pod koniec stycznia, na początku lutego będziemy wiedzieć, które samochody będą produkowane w jakich zakładach na jakich platformach – powiedział Thomas Schäfer dziennikarzom. Według niego jest 50 proc. szans, że Trinity także ostatecznie trafi do Wolfsburga.

Do ID.3 ma dołączyć budowany na tej samej platformie SUV

Z drugiej strony koncern przygotowuje się także do umieszczenia w Wolfsburgu produkcji nowego modelu SUV, która ma być oparty na zmodernizowanej wersji wykorzystywanej obecnie przez koncern elektrycznej platformy MEB. Model ten ma rafić do produkcji do 2026 roku.

Volkswagen pracuje nie tylko nad platformą SSP. Rozwija także platformę MEB, na której obecnie wytwarza większość swoich elektrycznych aut. Wprowadzona na rynek w roku 2019 wraz z modelem ID,3 platforma MEB znalazła się do dziś w ponad 670 000 samochodów, z czego pół miliona stanowiły modele ID. Platformę wykorzystują jednak także marki Audi, Cupra, Skoda czy Volkwagen Samochody Użytkowe. W sumie jest dziś stosowana w 12 modelach aut.

Platforma MEB została skonstruowana specjalnie z myślą o autach wyłącznie elektrycznych. - Po raz pierwszy mieliśmy szansę opracować pojazd praktycznie wokół akumulatora - mówi Frank Blome, który w 2020 był szefem jednostki biznesowej ds. ogniw akumulatorowych.

Modernizacja platformy MEB ma zwiększyć zasięg samochodów

Obecnie platforma jest dostępna w dwóch wersjach akumulatorowych – o pojemności 58 kWh i 77 kWh. Zapewniają one zasięg odpowiednio do 400 km lub do 550 km.

Dalszy rozwój akumulatorów, które mają być oparte o nowy rodzaj cel bateryjnych opracowanych przez Volkswagena, jest podstawą prac nad modernizacją platformy MEB. Zmodernizowana platforma MEB Plus ma zapewniać zasięg od 700 km i szybsze ładowanie, dzięki wykorzystaniu ładowarek 175 – 200 kW.

Do roku 2026 Volkswagen chce wypuścić 10 nowych modeli elektrycznych, w tym samochód tzw. entry level (poziomu wejściowego), mający kosztować ok. 25 000 euro. To znaczna redukcja, bo obecnie oparte o platformę MEB Volkswageny kosztują w Niemczech co najmniej 43 000 euro, a Skoda 42 000 euro.