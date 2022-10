Volkswagen zainwestuje w Chinach 2,3 mld dolarów

Volkswagen ogłosił olbrzymią inwestycję w Chińskiej Republice Ludowej opiewającą na 2,3 miliarda dolarów amerykańskich. W ramach joint venture z Horizon Robotics Inc. koncern zamierza zainwestować w technologię autonomicznych samochodów elektrycznych.

Działanie niemieckiej firmy podyktowane jest wyzwaniami dla tradycyjnego przemysłu samochodowego ze strony nowych graczy takich jak Tesla i jego chińscy konkurenci: BYD, SGMW, Chery, GAC.

O tym, jak bardzo ważny jest ten ruch, i jak ważny w Chinach jest rynek samochodów elektrycznych może świadczyć to, że niezmiernie popularna Tesla jest jedynie trzecia na tamtejszym rynku z udziałem rzędu 6,6 proc. (dane za styczeń - maj 2022), wobec 27,9 proc. BYD oraz 10,1 proc. SGMW. Całkowita wartość rynku była w ubiegłym roku szacowana na 124,2 mld dolarów i ma wzrosnąć do 799 miliardów do roku 2027. Obecnie szacuje się, że w tym roku w Chinach sprzeda się 6 milionów elektrycznych, zaś do 2030 r. co szósty sprzedany na tamtym rynku pojazd będzie miał tego typu napęd.

Niezależnie od kalkulacji ekonomicznych inwestycja Volkswagena wzbudziła w Niemczech kontrowersje

Ruch Volkswagena wpisuje się w jego strategię dywersyfikacji i przechodzenia na nowe technologie, w obliczu spodziewanego odchodzenia od tradycyjnych samochodów. Podobne joint venture zostały utworzone przez koncern w Ameryce Północnej wspólnie z producentem chipów Qualcomm oraz w Europie z Francusko-Włoskim STMicrolectronics.

Niezależnie od kalkulacji ekonomicznych inwestycja Volkswagena wzbudziła w Niemczech kontrowersje. Narasta rywalizacja gospodarcza USA-Chiny, szczególnie tzw. „wojny chipowe”, zaś w samej Unii Europejskiej pojawiają się głosy oraz wezwań do oddzielenia gospodarczego (decouplingu) od Chin. Ostatnio szef wywiadu niemieckiego użył porównania „Rosja jest jak burza, zaś Chiny jak zmiany klimatyczne”. Część polityków i ekspertów podkreśla również konieczność zmian w strukturze gospodarczej Niemiec, które ich zdaniem uzależniły się gospodarczo od Chin znacznie bardziej niż od Rosji. Podkreśla się, przy tym, że na kontaktach z Chinami zyskują głównie wielkie koncerny, które zarazem są potężnymi lobbystami w Berlinie.

Volkswagen był jednym z pierwszych dużych inwestorów w ChRL po otwarciu gospodarczym tego kraju w latach 80.

Jednocześnie zwolennicy handlu z Chinami podkreślają, że powiązania gospodarcze chińsko- niemieckie mają inny charakter niż te z Rosją, odnoszą się do dwustronnego handlu oraz współpracy a nie tylko zakupu tanich surowców. W samych Chinach duże firmy mają zaś łatwiej w sposób naturalny ze względu na specyfikę rynku. Warto też wspomnieć, że Volkswagen był jednym z pierwszych dużych inwestorów w ChRL po otwarciu gospodarczym tego kraju w latach 80. przez ówczesnego przywódcę Deng Xiaopinga.

Niezależnie od ocen, doniesienia o inwestycji Volkswagena świadczą o roli, jaką Chiny odgrywają w gospodarce światowej, i pośrednio wskazują, że gospodarcze rozłączenie, jeżeli do niego dojdzie, nie będzie ani proste ani szybkie.

