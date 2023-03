Volkswagen zapowiada gigantyczne inwestycje w elektryczne samochody

Volkswagen w ciągu pięciu planuje zainwestować 180 miliardów euro w obszary obejmujące produkcję akumulatorów i działalność w Ameryce Północnej – poinformowała we wtorek firma. Począwszy od 2025 roku nakłady spółki na silniki spalinowe będą spadać.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Dążąc do osiągnięcia 50 proc. sprzedaży pojazdów elektrycznych na całym świecie do 2030 r., koncern ponad dwie trzecie pięcioletniego budżetu inwestycyjnego przeznacza się na elektryfikację i cyfryzację, w porównaniu z 56 proc. budżetu, jakie chciał przeznaczyć na te same cele rok wcześniej - informuje agencja Reuters.

W najnowszym planie przeznaczono 15 miliardów euro na fabryki akumulatorów i surowce, a 2 miliardy euro na fabrykę w Karolinie Północnej dla marki Scout.

Inwestycje w technologię silników spalinowych osiągną szczyt w 2025 roku i od tego czasu będą spadać – zapowiedział niemiecki gigant.

Decyzje inwestycyjne są ukierunkowane na realizację 10-punktowego planu opracowanego przez dyrektora generalnego Olivera Blume'a po tym, jak objął on stery prezesa Grupy Volkswagen we wrześniu.