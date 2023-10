Volkswagen zbuduje fabrykę w Nysie. Inwestycja za 1,7 mld euro

Niemal 1,7 mld euro do końca 2030 roku zainwestują firmy Umicore oraz należąca do grupy Volkswagen PowerCo w nowy zakład produkujący aktywne materiały katodowe (CAM) do akumulatorów pojazdów elektrycznych – informuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Obie firmy sformalizowały w tym celu współpracę, początkiem 2023 r., tworząc projekt i spółkę jointventure o nazwie Ionway.

Fabryka zlokalizowana będzie w Nysie (woj. opolskie) na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Do 2030 roku ma tam powstać około 900 nowych miejsc pracy.

Grupa Umicore jest obecna w Polsce od 2015 roku. Fabryka w Nysie będzie ich trzecią inwestycją w Polsce, a drugą w której produkowane będą katodowe materiały akumulatorowe na potrzeby europejskich klientów z branży motoryzacyjnej. Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku, a produkcja powinna ruszyć w 2026 r. W fabryce do 2030 roku ma powstać około 900 nowych miejsc pracy.

Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost atrakcyjności regionu

- Silna gospodarka stanowi o sile naszego kraju, budując nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest wszak pojęciem wielowymiarowym. Bez silnych i rozwijających się regionów, gdzie lokują się najważniejsze na kontynencie inwestycje, nie będzie dynamicznego rozwoju kraju dla następnych pokoleń. Potrzebujemy Polski silnej i bezpiecznej. Wierzę, że dzisiejszy dzień i inwestycja, którą dziś inaugurujemy w Nysie przybliża nas do tego celu - podkreśla Marcin Ociepa, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

- Inwestycja Umicore i PowerCo jest najlepszym dowodem na to, że Polska należy do czołówki państw pod względem przyciągania największych, a jednocześnie najbardziej innowacyjnych inwestycji. To kolejna już tak wielka inwestycja ogłoszona w tym roku. Cieszy nas również fakt, że jest to inwestycja wspierająca zrównoważoną transformację gospodarczą i energetyczną Polski w kierunku zeroemisyjności. Jednocześnie przedsięwzięcie to będzie kołem zamachowym rozwoju lokalnej gospodarki, co będzie miało wymierny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost atrakcyjności regionu. Ta inwestycja przyniesie wymierne korzyści zarówno gospodarce naszego kraju, jak i całemu środowisku – dodaje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- Nie moglibyśmy mówić o nowej inwestycji bez bardzo dobrej współpracy pomiędzy inwestorami, a przedstawicielami systemu instytucji rozwoju, rządu i samorządu. Doskonała oferta inwestycyjna oraz sprawna współpraca pozwoliły przyciągnąć nam do Polski kolejnego wielkiego gracza. Wierzę, że to właśnie takie inwestycje będą kształtować naszą drogę do czystej, ale i innowacyjnej gospodarki – mówi wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak.

Jak mówią przedstawiciele firmy Umicore i PowerCo, Opolszczyzna i Nysa, gdzie od 2021 r. funkcjonuje drugi zakład Umicore w Polsce, to idealny teren do realizacji kolejnych celów biznesowych tych marek. Lokalizacja inwestycji ma centralne położenie w Europie Środkowej i dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne z rynkami docelowymi.

Dzięki temu koszty logistyczne mogą być zredukowane, co ma szczególne znaczenie dla kompletności łańcucha dostaw, które są dla partnerstwa obu firm, w ramach projektu i nowo utworzonej spółki Ionway, kluczowym elementem zamkniętego obiegu materiałów akumulatorowych, w duchu gospodarki zrównoważonej i cyrkularnej.

Bliskość uznanych uczelni wyższych oraz instytutów badawczych ulokowanych w pobliskim Opolu, a także w niedalekim Wrocławiu oraz Konurbacji górnośląskiej, zapewnia dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry.

Wysokopłatne miejsca pracy i kolejna szansa na rozwój regionu

- Elektromobilność to ogromna i wciąż rosnąca gałąź gospodarki przyszłości. Dzięki tej inwestycji Polska umacnia się na pozycji jej lidera nie tylko w Europie ale i na świecie. Zainteresowanie sektorem e-mobility wynika przede wszystkim ze zwiększonej świadomości ekologicznej konsumentów, dążenia do jak najbardziej zrównoważonego rozwoju oraz postępu technologicznego. Jako PAIH wspieramy naszych partnerów i inwestorów działających w tym obszarze. Dzisiejsza uroczystość jest najlepszym dowodem na to, że dla PAIH jest to jeden z priorytetów. Inwestycja Umicore i PowerCo to nie tylko ważny krok w modernizacji naszego przemysłu, ale też nowe, wysokopłatne miejsca pracy i kolejna szansa na rozwój regionu i ogromna szansa dla młodych wykształconych ludzi, którzy stali się już wizytówką Polski i polskiej gospodarki – podkreśla prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Paweł Kurtasz.

- Dla Nysy oraz całego subregionu jest to kolejny przełomowy moment, a dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - wyjątkowy zaszczyt. Zawarcie współpracy z partnerami o tak globalnym zasięgu i niezaprzeczalnej renomie otwiera drzwi do wymiany wiedzy i cennych doświadczeń, co wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarki na Opolszczyźnie. Inwestycja Umicore i PowerCo oraz przeznaczenie 1,7 mld euro udowadnia potencjał i atrakcyjność tego regionu. Jestem wdzięczny za państwa zaufanie i nieustępliwość w działaniach – mówi prezes WSSE „Invest-Park” Piotr Wojtyczka.

Nowa inwestycja zapewni Umicore ciągłość zamówień, a spółce PowerCo stabilne dostawy aktywnego materiału katodowego. Tak zaplanowana współpraca będzie motorem wzrostu dla obu stron joint-venture.

– Jesteśmy wdzięczni polskiemu rządowi za wsparcie, którego udzielił w kontekście realizacji projektu IONWAY w Nysie. Dzięki strategicznemu położeniu nowego zakładu, zaraz obok fabryki materiałów katodowych należącej do Umicore, wciąż unikalnej w skali całej Europy, sprawia że transformacja w zakresie elektromobilności i zrównoważonego transportu staje się faktem – wskazuje Mathias Miedreich, CEO w firmie Umicore.

– Start projektu Ionway potwierdza silne zaangażowanie firm PowerCo i Umicore w zrównoważony rozwój. Naszym wspólnym celem jest to, aby samochody elektryczne stały się dostępne dla każdego – zaznacza Thomas Jansseune, CEO spółki Ionway.