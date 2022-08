Volkswagen zrezygnuje z samochodów spalinowych w Norwegii

Volkswagen przestanie sprzedawać samochody benzynowe, wysokoprężne i hybrydowe w Norwegii od 1 stycznia 2024 roku – podaje norway.postsen.com.

W Norwegii szybciej niż gdziekolwiek indziej na świecie Volkswagen będzie sprzedawał wyłącznie samochody elektryczne. Wstrzyma wszelką sprzedaż samochodów benzynowych, wysokoprężnych i hybrydowych od 1 stycznia 2024 roku – donosi norway.postsen.com.

Oznacza to, że Volkswagen przejdzie na w pełni elektryczne samochody osobowe wcześniej niż cel norweskich władz, aby do końca 2025 roku 100 proc. wszystkich nowych samochodów sprzedawanych w Norwegii stanowiły pojazdy bezemisyjne. Nie będzie już wtedy w sprzedaży nowych, popularnych na norweskim rynku benzynowych modeli Golfa, Passata czy Tiguana.

Według norway.postsen.com pomimo rządowych dotacji tylko 18 proc. samochodów w Norwegii jest obecnie w pełni elektrycznych.

W 2022 roku ok. 6,9 tys. z 8,5 tys. nowo zarejestrowanych samochodów osobowych Volkswagena w Norwegii będzie w pełni elektrycznych, co stanowi prawie 81 proc. Zdecydowanym liderem jest elektryk ID.4 z ok. 5,4 tys. zarejestrowanych użytkowników.

