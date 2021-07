Volkswagen zunifikuje wszystkie auta do jednej platformy

Volkswagen wierzy w mobilność indywidualną, ale ma ona być elektryczna, autonomiczna i współdzielona, oferowana jako usługa. Największą dynamikę rozwoju będą miały nie samochody elektryczne, ale oprogramowanie, które w 2030 roku będzie przynosiło tyle samo przychodów co sprzedaż samochodów elektrycznych i spalinowych.

Gigafabryki akumulatorów i nowy rodzaj baterii

Oprogramowanie zyskuje na znaczeniu

Nowy system operacyjny Volkswagena w drodze

Grupa pilnuje kosztów

Volkswagen stawia także na własną produkcję baterii, a w zasadzie stworzenie całego, zamkniętego cyklu życia akumulatorów – od zrównoważonej produkcji zestawów do samochodów, przez dawanie im drugiego życia w magazynach energii, kiedy stracą już właściwości wymagane przez motoryzację, po kompletny recykling zużytych ogniw.Wczoraj podpisano umowę z chińską grupą Gotion High-Tech, będącą partnerem w budowie fabryki akumulatorów w Salzgitter, która ma rozpocząć działanie w 2025 roku. Dwa lata wcześniej ruszy zakład w Szwecji, który Grupa Volkswagena buduje wraz z firmą Northvolt. W sumie do roku 2030 sześć gigafabryk baterii grupy ma osiągnąć zdolności produkcyjne na poziomie 240 GWh rocznie.Volkswagen zamierza wprowadzić jeden, znormalizowany format cel bateryjnych dla całej grupy, co ma dać synergie pozwalające na zmniejszenie kosztów o połowę. Do roku 2030 ma się ona znaleźć w 80 proc. pojazdów grupy.Grupa Volkswagena chce także inwestować w infrastrukturę do ładowania, wchodząc we współpracę z wiodącymi na tym rynku firmami takimi jak BP, Iberdrola czy Enel X w Europie, CAMS w Chinach i Electrify America w USA. W sumie Grupa Volkswagena ma zamiar wystawić 18 tys. stacji szybkiego ładowania (do 350 kW) w Europie, 17 tys. w Chinach oraz 10 tys. w USA i Kanadzie.Szukając nowych źródeł przychodu Volkswagen chce postawić na rozwój oprogramowania. To z jednej strony wynik coraz większych wymogów, jakie pod tym względem niesie architektura i wymagania samochodów, a z drugiej wynik postępującej digitalizacji i zwiększenia potrzeb, jakie stworzy pod tym względem wprowadzenie autonomicznej jazdy, co sprawi, że w trakcie podróży więcej czasu będziemy spędzali online.Arno Anlitz, dyrektor finansowe Volkswagen Group stwierdził, że do roku 2030 przychody branży motoryzacyjnej z oprogramowania, dziś mające śladowy wpływ będą już stanowić niemal jedną trzecią obrotów – prawie taki sam odsetek co przychody z wygasającej produkcji aut spalinowych i szybko rosnącej produkcji aut elektrycznych (w roku 2030 udział tych napędów w globalnym rynku powinien już być taki sam). Wskazuje to na olbrzymią dynamikę rozwoju tego segmentu po roku 2025.Według przytaczanych przez Herberta Diessa prognoz w roku 2030 wartość motoryzacyjnego rynku (pojazdów spalinowych, elektrycznych i oprogramowania) ma sięgnąć 5 bln euro. To 10 razy więcej niż w 2020 roku wyniosły przychody całego rynku smartfonów – zarówno urządzeń, jak i przeznaczonych do nich aplikacji.- Oprogramowanie gra decydującą rolę w procesie przekształcania koncernu samochodowego w zintegrowaną grupę w segmencie mobilności - powiedział Dirk Hilgenberg, dyrektor zarządzający spółki Cariad, która do 2025 roku ma stworzyć nową, kompletną architekturę software dla samochodów grupy. Według Herberta Diessa do roku 2030 do 40 mln aut będzie opartych o własne oprogramowanie.Nowy system operacyjny dla aut Volkswagena ma być dostosowany do obsługi pojazdów autonomicznych, które zdaniem koncernu do końca tej dekady całkowicie odmienią wzorce mobilności. Grupa chce być na tym rynku pierwsza w Europie. Według szacunków tylko na 5 największych rynkach Unii Europejskiej wartość usług typu „mobility as a service” (mobilność jako usługa) wyniesie 70 mld dolarów do roku 2030.Na rozwój nowych technologii grupa już przeznaczyła 73 mld euro, co stanowi połowę wartości inwestycji planowanych na lata 2021-2025. Nakłady na rozwój digitalizacji i elektryfikacji jeszcze się zwiększąGrupa chce także maksymalnie wykorzystywać synergie i obniżać stosunek kosztów badań i rozwoju do nakładów CAPEX. W latach 2021 i 2022 ma on wynieść 13 proc. Strategiczny cel na rok 2024 wynosi 12 proc., zaś ambicją jest 11 proc. w latach 2025-2026.Do 2023 Volkswagen chce zmniejszyć koszty stałe o 10 proc. licząc do 2019. Na razie osiągnięto redukcję o 7,5 proc. W planach jest także siedmioprocentowa redukcja kosztów materiałowych do roku 2023 dzięki wspólnemu programowi zakupów.Rentowność operacyjną, obecnie wynoszącą 7-8 proc., grupa chce w roku 2025 podnieść do 8-9 proc.