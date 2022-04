Volkswagen zwiększa dostawy elektrycznych aut o dwie trzecie

W pierwszym kwartale tego roku Volkswagen dostarczył niemal 100 000 elektrycznych aut, o dwie trzecie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Największy skok zanotowano w Chinach.

W pierwszym kwartale tego roku dostawy aut elektrycznych grupy Volkswagena sięgnęły 99 100 pojazdów, co stanowi wzrost rok do roku o 65 proc. Największy wzrost dokonał się w Chinach, gdzie do odbiorców trafiło 28 800 elektrycznych aut koncernu – to skok o 360 proc.!

W Europie sprzedaż elektrycznych modeli grupy Volkswagena wzrosła o 33,5 proc., do 58 400 aut. Koncern zapowiada jednak, że w Europie jego portfel zamówień opiewa już na około 300 000 aut BEV.

Ponad połowę aut BEV stanowiły modele Volkswagena (53400 sztuk), na drugim miejscu Audi (24 200 aut), a na trzecim Porsche (9 500 aut), za nimi Skoda (8800) i Seat (2200). Biorąc jednak pod uwagę dynamikę sprzedaży, najlepsza była Skoda, która zwiększyła dostawy o 259,7 proc. W przypadku samej marki Volkswagen wzrost wyniósł 73,7 proc.

Najpopularniejsze modele to rodzina ID. – ID.4 sprzedano 30 300, a ID.3 13 000. Dwa kolejne miejsca należą do Audi z modelami Q-4 e-tron (10 700) oraz e-tron (10 300). Pierwszą piątkę zamyka Porsche modelem Taycan (9 500 aut).