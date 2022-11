Volvo Bus zapewnia sobie recykling akumulatorów w Singapurze

Volvo Bus podpisało umowę dotyczącą recyklingu zużytych akumulatorów z singapurską firmą TES. Wstępna umowa dotyczy gospodarowania złomem elektronicznym i zużytymi akumulatorami elektrycznych autobusów operujących w Singapurze.

Porozumienie Volvo Bus z TES koncentruje się na zbadaniu możliwości dania akumulatorom wycofywanym z autobusów drugiego, a nawet trzeciego życia. To kolejny krok w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym. Recykling i wykorzystanie odzyskanych z akumulatorów surowców to jeden z głównych problemów elektromobilności.

Firma TES ma doświadczenie w rozdrabnianiu akumulatorów litowo-jonowych i przetwarzaniu ich na materiał odpadowy zwany czarną masą, który można wykorzystać do produkcji soli litu, takich jak wodorotlenek. Jej singapurski zakład recyklingu może przetworzyć do 14 ton akumulatorów litowo-jonowych dziennie i wyodrębnić 90 procent nadającego się do użytku materiału akumulatorowego.

Według Argus Consulting w latach 2022-2027 rynki litu i niklu będą notowały trzycyfrowe wzrosty roczne (lit o 151,2 proc., a nikiel o 117,7 proc.), natomiast rynek kobaltu będzie rósł o 90 proc. rocznie.