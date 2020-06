Volvo Polska wyprodukuje 49 elektrycznych autobusów dla szwedzkiego miasta

Wrocławska fabryka Volvo wyprodukuje 49 elektrycznych, przegubowych autobusów dla szwedzkiego miasta Jönköping.

Zamówienie na tabor elektrycznych autobusów, które powstaną we wrocławskiej fabryce Volvo złożyła firma Vy Buss AB, która obsługuje linie autobusowe we szwedzkim Jönköping.

Autobusy Volvo 7900 mają zostać dostarczone do Szwecji latem przyszłego roku.

Volvo 7900 Electric Articulated to elektryczny autobus przegubowy, który może przewozić do 120 pasażerów. Pojazdy te są przygotowane do wdrożenia automatycznej regulacji prędkości na określonych obszarach (tzw. zarządzanie strefą).



"Volvo Buses i Vy Buss przeprowadziły też analizy tras i obliczenia, które stanowią podstawę do optymalizacji pojemności akumulatorów autobusów" - podała spółka w komunikacie.