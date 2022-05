Volvo Trucks otwiera fabrykę akumulatorów dla ciężarówek

Szwedzka firma Volvo Trucks otwiera swój pierwszy zakład montażu akumulatorów. Fabryka zlokalizowana w Gandawie w Belgii będzie dostarczała gotowe do montażu akumulatory do w pełni elektrycznych samochodów ciężarowych Volvo.

Ogniwa i moduły firmy Samsung SDI będą montowane w zestawy akumulatorów, które są dostosowane do ciężkich samochodów ciężarowych Volvo Trucks z napędem elektrycznym.

Firma deklaruje, że akumulatory Volvo Trucks są projektowane w taki sposób, aby można je było później regenerować, odnawiać i ponownie wykorzystywać. Sam zakład jest zasilany w 100 proc. energią odnawialną.

Volvo Trucks będzie oferować na całym świecie łącznie sześć modeli elektrycznych samochodów ciężarowych przeznaczonych do różnych zastosowań.

- Inwestycja ta udowadnia nasze silne zaangażowanie w elektryfikację transportu ciężarowego. Do 2030 roku co najmniej 50 proc. wszystkich samochodów ciężarowych sprzedawanych przez nas na świecie będzie miało napęd elektryczny, a do 2040 roku będziemy firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla - mówi Roger Alm, prezes Volvo Trucks.

Krótszy czas realizacji

W nowej fabryce akumulatorów ogniwa i moduły firmy Samsung SDI będą montowane w zestawy akumulatorów, które są dostosowane do ciężkich samochodów ciężarowych Volvo Trucks z napędem elektrycznym: Volvo FH, Volvo FM i Volvo FMX. Produkcja seryjna rozpocznie się w trzecim kwartale tego roku.

Każdy pakiet akumulatorów ma pojemność 90 kWh, a klient może wybrać maksymalnie sześć pakietów akumulatorów (540 kWh) w samochodzie ciężarowym. Liczba akumulatorów zależy od specyficznych wymagań klienta dotyczących zasięgu i ładowności.

- Dzięki zintegrowaniu procesu montażu akumulatorów z naszym programem produkcyjnym możemy skrócić czas realizacji zamówień dla naszych klientów i zapewnić im wydajne akumulatory, a jednocześnie wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego - komentuje Roger Alm.

Firma zapewnia, że akumulatory Volvo Trucks są projektowane w taki sposób, aby można je było później regenerować, odnawiać i ponownie wykorzystywać. Sam zakład jest zasilany w 100 proc. energią odnawialną.

Czytaj: Rosja nacjonalizuje aktywa Renault, a to dopiero początek

Rozwiązania elektryczne

Po rozpoczęciu w 2022 roku produkcji w Europie trzech w pełni elektrycznych modeli o dużej ładowności, Volvo Trucks będzie oferować na całym świecie łącznie sześć modeli elektrycznych samochodów ciężarowych przeznaczonych do różnych zastosowań, od dystrybucji miejskiej i transportu odpadów, po transport regionalny i prace budowlane.

- Rozpoczęliśmy seryjną produkcję elektrycznych samochodów ciężarowych w 2019 roku i jesteśmy liderem na rynku zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej. Jestem przekonany, że - wraz z szybkim rozwojem sieci ładowania i udoskonalaniem technologii akumulatorów - w niedalekiej przyszłości, będziemy świadkami szybkiej transformacji całej branży pojazdów ciężarowych - ocenia Roger Alm.

Volvo Trucks dostarcza kompletne rozwiązania transportowe, oferując samochody ciężarowe o średniej i dużej ładowności. Serwis zapewnia sieć dealerów i 2,2 tys. stacji obsługi w ponad 130 krajach. Samochody ciężarowe są produkowane w 13 krajach. W 2021 roku na całym świecie dostarczono około 123 tys. samochodów ciężarowych tej marki.

Koncern Volvo Trucks jest częścią grupy Volvo, jednego z czołowych światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz silników morskich i przemysłowych.