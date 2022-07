Volvo uruchomi fabrykę samochodów elektrycznych na Słowacji

Szwedzki koncern - po raz pierwszy od 60 lat - otwiera nową fabrykę w Europie. Wybuduje ją w słowackich Koszycach, gdzie obecni są już tacy giganci motoryzacyjni jak Volkswagen, Stellantis, Kia czy Jaguar Land Rover.

Jak informuje dziennik Financial Times fabryka ma kosztować 1,2 miliarda euro, a 1/5 inwestycji sfinansuje słowacki rząd. Na początku fabryka w Koszycach będzie w stanie wyprodukować 250000 pojazdów rocznie. Ma być zasilana za pomocą energii odnawialnej i bardziej zautomatyzowana niż tradycyjne fabryki producenta. Jej otwarcie zaplanowano na 2026 rok.



- Naszym największym rynkiem jest Europa, a popyt na samochody elektryczne jest niesamowicie wysoki - powiedział Financial Times prezes Volvo Jim Rowan.



Otwarcie nowej fabryki w Koszycach ma wzmocnić pozycję koncernu w Europie i wyjść naprzeciw konkurencji, która przystosowuje swoje fabryki do produkcji pojazdów o napędzie elektrycznym. Volvo chce zwiększyć swoją sprzedaż z 700 000 sztuk z zeszłym roku, do 1,2 miliona do połowy dekady. Marka planuje także dodać do swojego portfolio większą ilość modeli, a zwłaszcza postawić na małe, elektryczne, sportowe pojazdy.



Volvo w ciągu najbliższych 10 lat zamierza przestawić się całkowicie na produkcję elektryków, tak by do 2030 sprzedawać wyłącznie tego typu pojazdy. Rowan dodał, że koncern nie będzie zamykał żadnej z istniejących obecnie fabryk, a dostosuje je do produkcji pojazdów elektrycznych.



Producent posiada fabryki w Belgii i Szwecji, które wytwarzają 600 000 samochodów rocznie, jak również w Chinach i Stanach Zjednoczonych, produkujących 800 000 na rok.

Z kolei baterie elektryczne Volvo wytwarza w szwedzkiej Torslandzie, ale nie wyklucza rozpoczęcia ich produkcji również w Słowacji.