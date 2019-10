Volvo wprowadza elektryczny przegubowy autobus miejski

Nowy autobus Volvo może pomieścić do 150 pasażerów i zużywa o 80 proc. mniej energii niż analogiczny autobus zasilany silnikiem diesla. Volvo 7900 Electric Articulated umożliwia zelektryfikowanie miejskich linii autobusowych o wysokiej częstotliwości kursowania, na których podróżuje duża liczba pasażerów.

Nowy elektryczny przegubowy autobus Volvo został stworzony specjalnie do jazdy w obszarach o szczególne restrykcyjnych wymaganiach dotyczących hałasu, emisji spalin czy prędkości - takich jak strefy zerowej emisji w miejskich centrach czy przystanki autobusowe zlokalizowane wewnątrz budynków czy hal. Volvo 7900 Electric Articulated może zostać wyposażony w system zarządzania strefą bezpieczeństwa, która automatycznie zapobiega przekraczaniu określonych limitów prędkości, a także system automatycznego wykrywania pieszych i rowerzystów, dzięki któremu kierowca informowany jest o ryzyku kolizji z pieszym lub rowerzystą.Czytaj także: Milion Volvo połączonych w sieci - Aby ułatwić naszym klientom wejście w „elektryczną przyszłość”, Volvo 7900 Electric Articulated jest dostępny jako kompleksowe rozwiązanie w stałej, z góry określonej cenie za kilometr. Zapewniamy operatorom dostępność autobusów przygotowanych do jazdy, bez konieczności ich zakupu. Serwis, naprawy, utrzymanie akumulatora, szkolenie kierowców – wszystko jest wliczone w cenę za kilometr - wyjaśnia Håkan Agnevall.Volvo Buses może także przejąć pełne zarządzanie projektem - od symulacji i analizy trasy, do wdrożenia systemu ładowania.