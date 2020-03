Volvo wstrzymuje produkcję w Belgii

Volvo tymczasowo wstrzymało produkcję w fabryce w Gandawie w zachodniej Belgii. Decyzję podjęto w obliczu niedoborów siły roboczej i w związku z działaniami władz mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W Gandawie powstają kompaktowe SUV-y XC40 oraz kombi V60. Niedługo ruszy tam budowa akumulatorów do elektrycznych XC40 Recharge. Samochód ten ma wejść do produkcji we wrześniu.

Volvo nie podało na jak długo planuje wstrzymać produkcję w Belgii. Tłumaczy to niepewnością wokół sytuacji epidemiologicznej.

Do tej pory normalnie działają szwedzkie fabryki firmy w miastach Torslanda, Skovde i Olofstrom.

Od środy w południe do 5 kwietnia obowiązują w Belgii ograniczenia w przemieszczaniu się; wszyscy muszą pozostać w domach. Decyzję w tej sprawie podjęła we wtorek wieczorem Rada Bezpieczeństwa Narodowego (CNS). Skupia ona oprócz premiera, wicepremierów, właściwych ministrów, przedstawicieli jednostek federalnych i szefów służb bezpieczeństwa.

We wtorek w ciągu dnia podano, że w Belgii przez ostatnią dobę stwierdzono 185 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba osób, u których stwierdzono infekcje, wynosi 1243. Dziesięć osób zmarło. Hospitalizowanych jest 361 osób, 79 przebywa na oddziałach intensywnej terapii. 14 osób zostało wyleczonych.