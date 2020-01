Volvo z kolejnym rekordem sprzedaży

Szwedzka marka motoryzacyjna Volvo w 2019 r. ponownie poprawiła wyniki sprzedażowe względem poprzedniego roku. Jak podała w czwartek firma, w okresie styczeń-grudzień 2019 r. na świecie odnotowała ponad 705,45 tys. nowych rejestracji, w tym blisko 11 tys. w Polsce.

W 2019 r. Volvo globalnie odnotowało ponad 9,8-proc. wzrost sprzedaży nowych pojazdów marki (705,45 tys. w 2019 r. względem 642,25 tys. w 2018 r.). Największy, 18,7-proc. wzrost szwedzka marka odnotowała w Chinach (155 tys. w 2019 r. względem 130,6 tys. w 2018 r.). W Europie rejestracja nowych pojazdów Volvo wzrosła o 7,2 proc. do 340,6 tys. egzemplarzy.

Volvo w 2020 r. zamierza przekroczyć kolejną barierę sprzedaży pojazdów marki na świecie, i dostarczyć klientom ponad 800 tys. egzemplarzy. "Wydaje się, że rzeczywiście uda nam się osiągnąć ten poziom w 2020 r." - potwierdził podczas spotkania prasowego w czwartek prezes Volvo Car Polska Arkadiusz Nowiński.

W Polsce na zakup Volvo w 2019 r. zdecydowało się prawie 10,98 tys. klientów, co oznacza 5-proc. wzrost rok do roku (10,4 tys. w 2018 r.). Najchętniej Polacy wybierali SUV-y. Na podium znalazły się kolejno XC60 (4,5 tys. egz.), XC40 (1,8 tys.) i XC90 (1,3 tys.).

Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR opublikowanych na początku stycznia wynika, że model XC60 był również najbardziej popularnym w Polsce pojazdem z segmentu premium. Tuż za nim uplasowały się dwa pojazdy niemieckiej marki BMW, seria 3 (4,3 tys.) i seria X3 (2,9 tys.).

Volvo konsekwentnie od kilku lat zmniejsza w swojej flocie udział samochodów w wersji z silnikami wysokoprężnymi. Marka ograniczyła go w 2019 r. do 52 proc. z 72 proc. w 2017 r.

Zgodnie z zapowiedziami, do 2025 r. Volvo zamierza wprowadzić do swojej oferty łącznie 5 modeli z napędem w pełni elektrycznym. Pierwszy XC40 Recharge P8 pojawi się na polskim rynku w 2021 r. z zasięgiem na poziomie 400 km. Producent planuje również zwiększenie udziału w rocznej sprzedaży wersji hybrydowych typu plug-in z 2,25 proc. w 2019 r. do 5 proc. w 2020 r. Łącznie w ofercie Volvo w 2020 r. będzie 7 hybryd typu plug-in, jeden samochód z napędem elektrycznym oraz wersje tzw. miękkich hybryd dla każdego modelu w gamie.

Jak zaznaczył menedżer ds. PR w Volvo Car Poland Stanisław Dojs, elektryfikacja w branży motoryzacyjnej w najbliższych latach jest nieunikniona. Jednym z głównych powodów są zaostrzane przez Unię Europejską normy emisji.