Volvo zbuduje fabrykę baterii. Szwedzi chcą być liderem w branży

Volvo Cars i Northvolt wybudują w szwedzkim Gothenburg fabrykę produkującą baterie. Jej start przewidziano w 2025 roku, powstanie tam do 3 tys. miejsc pracy.

Budowa fabryki rozpocznie się w 2023 roku. Produkowane tam akumulatory mają być montowane w autach Volvo i Polestar nowej generacji. Jak wskazuje spółka, nowa fabryka i bliska współpraca z Northvolt w wzmocni strategię elektryfikacji Volvo Cars, jako że do 2030 roku firma planuje rezygnację z aut spalinowych.



Fabryka osiągnie potencjalną roczną zdolność produkcyjną aż do 50 gigawatogodzin (GWh), dzięki czemu będzie w stanie dostarczyć baterie dla około pół miliona samochodów rocznie.



- Współpraca z Northvolt jest kluczem do zrealizowania naszych strategicznych ambicji na polu elektryfikacji - mówi Håkan Samuelsson, dyrektor naczelny Volvo Cars. - Nie spoczniemy, póki nie staniemy się liderami w segmencie samochodów elektrycznych premium i będziemy sprzedawać samochody wyłącznie elektryczne do 2030 roku.

- Utworzenie tej gigafabryki w Gothenburgu jest dla nas przełomowym krokiem, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować transformację jednego z najbardziej dynamicznych regionów motoryzacyjnych na świecie oraz zostać wiodącym globalnym dostawcą baterii produkowanych w sposób zrównoważony dla środowiska - powiedział Peter Carlsson, współzałożyciel i CEO Northvolt.



Jako że produkcja oparta na zasadach szanujących środowisko jest centralnym założeniem współpracy między Volvo Cars i Northvolt, fabryka będzie napędzana energią wolną od paliw kopalnych, z naciskiem na zwiększenie potencjału energii odnawialnej w regionie, oraz będzie integrować rozwiązania inżynieryjne, których priorytetem jest efektywność wykorzystania zasobów.



Wspólne przedsięwzięcie mające na celu produkcję ogniw bateryjnych między Northvolt i Volvo Cars będzie znaczącym graczem na scenie europejskiej produkcji ogniw bateryjnych i zarazem jedną z największych jednostek produkujących ogniwa bateryjne w Europie. Volvo Cars i Northvolt zatrudniły byłego dyrektora Tesli, Adriana Clarke, do zarządzania firmą produkcyjną.